Byt bez pokojových rostlin by byl smutný a prázdný. To je alespoň názor většiny lidí, kteří se bez takové ozdoby a částečně i zelených společníků nechtějí obejít. Jak ale domácím rostlinám pomoci, když uvidíme, že nejsou tak docela v kondici? Možná pomůže jednoduchý trik s alobalem.

Pokojové rostliny jsou různě náročné na světlo, ale ani ty stínomilné se bez něj tak docela neobejdou. V letních měsících nebývá s jeho dostatkem problém, ale jak jistě všichni dobře víme, zvláště sychravý podzim a podmračená zima dokáží s našimi opečovávanými rostlinkami udělat velkou neplechu.

Nemusíme kvůli tomu kupovat drahé osvětlení a plýtvat elektřinou, stačí trocha vynalézavosti a materiál, který máme určitě doma.

Hlasujte v anketě Receptáře a vyhrajte! close info VLM Tradiční čtenářská anketa je zpátky. Dejte hlas své oblíbené firmě a zařadíme vás do slosování o hodnotné ceny. Chci se zapojit

Jak dostat světlo k pokojovkám? Nechte se inspirovat videem od tvůrce Summer Rayne Oakes na youtube:

Zdroj: Youtube

Máme ho doma všichni

Bez alobalu by se obešlo jen málo rodin, a tak jej v kuchyni určitě najdete. Možná jste si už někdy dokonce všimli, že má tato hliníková fólie každou stranu jinou, jedna je lesklá a druhá spíše matná. Má to svoje důvody, které je dobré vědět.

Zatímco lesklá strana dokáže udržet teplo, matná je určena k chlazení. Nyní tedy již víme, že chceme-li uchovat jídlo teplejší nebo v troubě přikrýt pekáč tak, aby se maso peklo lépe i z horní strany, budeme dávat alobal lesklou stranou k pokrmu.

Naopak chlazené výrobky, které potřebujeme převézt a nerozmrazit, zakryjeme alobalem tak, aby se jich dotýkala jeho matná strana. Je to jednoduché, ale mnoho lidí o tom nemá ani ponětí.

Je to vlastně ohebné "zrcadlo"

Po základním vhledu do principu fungování alobalu v kuchyni se můžeme vrátit k pokojovkám, které marně touží po světle. I tady totiž může pomoci právě alobal, který má schopnost odrážet světlo, podobně jako například zrcadlo nebo jiné k takovým účelům speciálně vyráběné a na pořízení finančně náročné fólie. Proč jej tedy nevyužít i v tomto případě? Je to jednoduché.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in Pokojovky v pošmourných dnech trpí. Vyrobte jim vlastní osvětlení

Alobal místo žárovky

Základem úspěchu v tomto případě je umístění pokojové rostliny na místo, kam dopadá alespoň trocha světla, jež je možné pomocí alobalu “zesílit”. Pak už je to snadné.

Ustříhneme si odpovídající kousek alobalu a umístíme jej vedle květináče tak, aby po co nejdelší denní dobu odrážel světlo dopadající do okolí rostlinky a směřoval jej právě k našemu zelenému společníkovi. I když my možná takový rozdíl vnímat nebudeme, květiny dokáží zpracovat každou trošku záření, která se k nim dostane navíc a budou za takovou pomoc velmi vděčné.

Sluneční lázně pro pokojovku

Jestliže některá rostlina skutečně chřadne a nevíte si s ní rady, můžete ji vyrobit jakési improvizované sluneční lázně. Stačí vzít papírovou krabici, kterou je možné z vnější strany polepit třeba ozdobným papírem nebo látkou, aby vypadala hezky, a pustit se do výroby skvělého pomocníka. Bude třeba odstranit víko a jednu boční stranu. Vnitřek krabice pak po celé ploše opatříme právě alobalem, a to samozřejmě tak, aby byl umístěn lesklou stranou na povrch.

Rostlinky vám poděkují bujným růstem

Do takovéto krabice pak můžeme umístit květináče s menšími rostlinami a vše otočíme odstraněnou bočnicí směrem k největšímu zdroji světla.

Musíme si dát samozřejmě pozor na přímé sluneční paprsky, které by v takových lázních mohly nadělat neplechu. Jde o pomoc v době, kdy slunce nemá sílu a po většinu dne jej zakrývají mraky, případně na místa, kam nedopadají přímé paprsky.

Podařilo se? Určitě ano. Rostliny se bez světla neobejdou a takováto jednoduchá pomoc jim jen prospěje.

Zdroje: medium.com, chalupari-zahradkari.cz, adbz.cz