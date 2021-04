Proč vám špatně myje myčka nádobí? Příčina bývá jednoduchá a zjistíte ji sami

Myčka nádobí je už v naprosté většině domácností nepostradatelným pomocníkem. Její služby využíváme denně a nemůžeme si ji vynachválit. Přesto se může stát, že po umytí nebude nádobí vypadat tak, jak bychom si přáli. Není ale potřeba hned volat odborníky. Zkuste projít naše tipy, a s největší pravděpodobností se vám podaří neuspokojivé výsledky mytí vyřešit. Jaké jsou tedy nejčastější důvody toho, že z myčky vytahujeme špatně umyté nádobí?

Přeplnění, nebo špatné skládání

Přeplněná nebo špatně poskládaná myčka je další důvod k nedokonalému umytí nádobí Zdroj: profimedia.cz V prvé řadě může být myčka přeplněná nebo je v ní nádobí rozmístěné tak, že to znemožňuje rovnoměrné umytí. Dávejte proto pozor, jestli do myčky dáváte jen přiměřené množství nádobí a jak ho ukládáte. Tipy na správné rozmístění nádobí jsou většinou už v návodech ke každému spotřebiči.

Častým problémem jsou například lžíce, kde se někdy nedostatečně vymyje prohlubeň, obzvlášť pokud je znečištěná něčím s hustší konzistencí, třeba těstem nebo polevou. Řešením je využívat speciální košíky na příbory, kde je každý příbor zvlášť pěkně upevněný a voda se k němu dostane rovnoměrně ze všech stran. Mějte na paměti i to, že ne každé nádobí je do myčky vhodné. Například sklenice z křišťálového skla do ní vůbec nepatří, zmatní a ztratí zvuk, což poznáte, až si budete chtít přiťuknout.

Nevhodný program

Dalším problémem by mohl být nevhodně zvolený program. Na hodně špinavé, připečené nádobí, jako jsou pekáče nebo hrnce, je potřeba použít intenzivní program při vyšší teplotě, případně program předmytí. A na hodně připečené nádobí někdy nezabere ani ten, v takovém případě je potřeba nádobí odmočit nebo ručně předmýt. Jakkoliv jsou dnešní myčky výkonné, nejsou všemocné.

Mycí prostředky

Častou příčinou neuspokojivého mytí jsou i nevhodně nadávkované mycí prostředky. Matný povlak na nádobí znamená nedostatek speciální soli, která má za úkol změkčovat vodu. V tom případě stačí sůl doplnit. Bílé skvrny na nádobí naopak můžou znamenat, že se soli uvolňuje příliš, pak je namístě nastavit správně stupeň tvrdosti vody, případně dotáhnout víčko zásobníku, aby sůl neunikala. Rezavé skvrny na příborech, a ano, může se to stát i na nerez příborech, způsobují zbytky jídla se solemi nebo kyselinami. Řešením je použít program předmytí a případně přidat leštidlo. Nedostatek leštidla také může na nádobí způsobovat zaschlé kapky. Pokud jsou ale na nádobí šmouhy nebo pruhy, je leštidla naopak moc.

Častá údržba

A nezapomínejte na to, že údržbu potřebuje i samotná myčka. Důvodem, proč nemyje tak, jak bychom si představovali, mohou být trysky ucpané mastnotou nebo zbytky potravin. Otočná ramena s tryskami se dají většinou vyjmout a nečistoty pak snadno odstraníte.

Zapomínat bychom neměli ani na pravidelné čištění filtru myčky. Zdroj: Nadezhda Mikhalitskaia / Shutterstock.com

Rovněž je nutné čistit filtr od zbytků pokrmů, které se tam rády usazují. Mastný a znečištěný může být i samotný interiér myčky, proto je potřeba prázdné myčce dopřát očistnou lázeň. K té můžete využít přípravky na čištění myčky, které se dají koupit v drogerii a používají se buď při speciálním čisticím programu, nebo při intenzivním programu s vysokou teplotou. Pokud nechcete spoléhat na chemii, zvolte osvědčené domácí pomocníky, jako jsou jedlá soda nebo ocet.

Tato čisticí procedura by se měla používat aspoň dvakrát ročně, modernější myčky už mají senzory, které vás upozorní, že je potřeba myčku vyčistit. A při každodenním používání to může být i mnohem častěji než dvakrát ročně.

Péče věnovaná myčce se vám rozhodně vyplatí, nejenže ušetříte za pozdější drahé opravy, ale vaše nádobí bude vždycky lesklé a perfektně čisté.

