Lednici má doma každý a většina z nás si také uvědomuje, že jde o jednoho z největších “žroutů” elektřiny v domácnosti. Abychom ušetřili výdaje a snížili si náklady na uchovávání potravin, bude stačit jediný arch papíru, který nám prozradí i to, co není běžným okem pozorovatelné.

Pro snižování účtů za elektrickou energii nestačí jen pořídit co nejúspornější spotřebiče, ale musíme se o ně také náležitě starat. Necháme-li je třeba i několik let jen jejich vlastnímu osudu bez alespoň občasné údržby, možná se nebudeme stačit divit, o kolik více za jejich provoz zaplatíme. Je to zbytečné, zvlášť když právě u lednice stačí malý trik k odhalení velkých úniků chladu i peněz.

Vyzkoušejte těsnost vaší lednice podle videa na youtubovém účtu WCNC:

Těsnění musí být kvalitní

Jak dobře víme, chladničky potřebují ke svému správnému fungování dobré těsnění, které udrží chlad uvnitř a venkovní teplo spolehlivě před jejich dveřmi. Jde ale většinou o materiál, který časem tvrdne a ztrácí svoji schopnost přizpůsobit se okolnímu povrchu.

Pak se může stát, že v některých místech nedolehne tak přesně a těsně, jak bychom potřebovali. Pouhým okem ale tyto jemné, avšak závažné, změny nemůžeme postřehnout.

Vezměte si na pomoc papír

Právě proto se mnohé hospodyně, ale samozřejmě i muži, kteří o domácnost pečují, obrací pro pomoc k obyčejnému listu papíru. Není třeba udělat nic jiného, než jej přivřít do dveří chladničky a potom se pokusit jej vytáhnout.

Čím větší odpor při tom bude papír klást, tím kvalitnější je kvalitnější těsnění. Tento test proveďte klidně několikrát do roka a po celém obvodu dveří chladničky.

Rozhoduje každá drobnost

Proč bychom měli zjišťovat i takto nepatrné poškození těsnění spotřebiče? Jak již bylo uvedeno a my si dobře uvědomujeme, lednice přispívá k sumě na účtech za elektřinu značnou měrou. Každá skulina, kterou necháme bez povšimnutí, nás tedy bude stát celkem značnou sumu – docela zbytečně. Ale to není jediný problém, který může nastat.

Zkracuje se výdrž spotřebiče

Motor lednice poběží vždy tak dlouho, než se uvnitř jejího prostoru ustálí požadovaná teplota, lépe řečeno v tomto případě chlad. Necháme-li jej unikat do okolí, nezbude nic jiného, než teplotu stále snižovat.

Chladnička potom poběží mnohem déle a bude zapínat stále častěji. A protože i její útroby jsou vyrobeny s určitou životností, odrazí se takový problém negativně na době, po kterou nám bude sloužit.

Znehodnocené potraviny

Ani to ale není všechno. Další peníze ztratíme také ve zkažených a znehodnocených potravinách. V chladničce, která netěsní tak, jak by měla, je totiž mnohem více vlhkosti a vyšší teplota, než je pro uchovávání potravin vhodné. Navíc zvýšená vlhkost je příčinou rychlého vzniku námrazy, s níž mívají problém i moderní přístroje, disponující funkcí automatického odmrazování.

Postarejte se o lednici

Spirála problémů se točí - čím namraženější lednice, tím musí být větší výkon kompresoru, zvyšuje se spotřeba i opotřebení přístroje…

A to vše vinou jednoho opotřebovaného těsnění, které pořídíme za zlomek ceny veškerých pozdějších nákladů, které vydáme, pokud takovou drobnost necháme bez povšimnutí. Všechno přitom může odhalit jeden obyčejný list papíru. Zkusíte to také?

