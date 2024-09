Jsou věci, které bezmyšlenkovitě ze zvyku děláte, ale dělat byste je neměli. Jednou z nich je například vylévání vařící vody do dřezu. Proč? Podívejte se na tyto důvody, a pak už to nikdy neuděláte.

Jsme jen lidé. Občas děláme ze zvyku určité věci, které nejsou správné a dělat by se neměly. Důležité však je se ze svých chyb poučit a napravit je, nebo zařídit, aby se již neopakovaly. To platí například i s vyléváním vařící vody do dřezu.

Ruku na srdce, dělají to téměř všichni. Možná jste to nevěděli, ale vařící voda by se do dřezu vylévat neměla. Možná to zní zvláštně, ale podívejte se na důvody.

Proč do dřezu nevylévat vařící vodu

Všichni moc dobře víte, že jste tuto věc určitě někdy udělali, nebo ji děláte. Mnoho profesionálních instalatérů to však vůbec nedoporučuje. Jaký je důvod? Ucpaný odtok. To je jeden z nejběžnějších problémů, kterým se instalatéři zabývají.

Někdy jej můžete opravit i svépomocí, například v případech, že je zablokování malé. Jenže ve velké většině případů děláte věci, o kterých si neuvědomujete, že přispívají ucpanému odtoku.

Pokud nechcete mít ucpaný odtok, vyhněte se vylévání vařící vody do dřezu.

Trubky, které vedou do z vašeho dřezu do kanalizace, jsou velice často vyrobeny z PVC. A tyto trubky jsou udělané tak, aby odolávaly většímu množství tepla, ne však vařící vodě. Navíc jsou trubky spojené lepidlem, které je na vařící vodu citlivé.

Pokud tedy budete vylévat vařící vodu do dřezu opakovaně, lepidlo se bude postupně stávat slabším a slabším, takže poškození nepřijde hned, ale později.

Už nikdy více

A to není jediný důvod. Vylévání vroucí vody do odtoku není vůbec bezpečné ani pro vás. Pokud zrovna nejste opatrní, můžete být popáleni párou nebo se opařit o vodu. Další věc, kterou je potřeba mít na paměti, je, jaký máte druh dřezu.

Pokud je totiž vyrobený z porcelánu, je dost možné, že pod vlivem vroucí vody praskne. Dávejte si proto pozor, i když to může být zažitá činnost, pracujte vědomě na tom, abyste se jí co nejvíce vyhnuli.

