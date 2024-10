Bobkový list není jen kuchyňské koření na dochucování pokrmů. Můžete ho využít i jinak. Proč byste ho měli občas doma i pálit?

Bobkový list se již od pradávna považuje za bylinu s mnoha léčivými vlastnostmi. Nejčastěji se používá při vaření, a to jak sušený, tak i čerstvý. Hodí se do polévek, omáček, k masu, zelenině, ale je z něj i vynikající čaj. Někdo jeho výhod využívá i ve formě esenciálního oleje nebo si ho doma z dobrých důvodů zapaluje. Proč tomu tak je a měli byste to dělat také?

Chcete vědět, co vše se stane, když spálíte doma bobkový list? Na zajímavé informace se podívejte na tomto YouTube videu na kanálu Edvins Zdanovics:

Zdroj: Youtube

Bobkový list dokáže divy

Málokdo tuší, že využití bobkového listu sahá daleko za hranice vaření. Jeho dým totiž ukrývá řadu pozoruhodných vlastností, které mohou výrazně zlepšit kvalitu vzduchu ve vašem domě a přispět k vaší celkové pohodě. Jaké jsou tedy účinky tohoto koření, když si ho doma zapálíte?

close info Profimedia zoom_in Bobkový list se již od pradávna považuje za bylinu s mnoha léčivými vlastnostmi.

Čištění vzduchu

Dým z bobkového listu má silné antibakteriální a antiseptické účinky. Pomáhá odstranit z ovzduší bakterie, viry a další škodlivé mikroorganismy, čímž přispívá k čistšímu a zdravějšímu prostředí.

Odpuzování hmyzu

Intenzivní vůně bobkového listu je značně nepříjemná nežádoucímu hmyzu jako jsou například komáři a mouchy. Dým bobkového listu je tedy z vašich domovů účinně odláká.

Eliminace pachů

V případě, že se u vás doma objeví nepříjemné zápachy, například z vaření, kouř z bobkového listu ho spolehlivě pohltí, a naopak nahradí svou příjemnou vůní.

close info Shutterstock / Shutterstock zoom_in Spálený bobkový list uvolňuje také látky, které mají blahodárné účinky na naše zdraví.

Uvolnění dýchacích cest

Spálený bobkový list uvolňuje také látky, které mají blahodárné účinky na naše zdraví. Ulevují při nachlazení a dalších onemocněních dýchacích cest. Jeho protizánětlivé účinky pomáhají zmírnit záněty a značně usnadňují dýchání.

Klid a relaxace

Aromaterapie s využitím bobkového listu má rovněž perfektní uklidňující účinky. Vůně tohoto koření podporuje relaxaci, pomáhá odbourávat stres a navozuje pocit uklidnění.

Jak správně pálit bobkový list

Bezpečnost je vždy na prvním místě. Nikdy nenechávejte hořící list bez dozoru a lehce pootevřete okno. K pálení bobkového listu použijte žáruvzdornou misku nebo vonnou lampu. Opatrně list zapalte, položte jej do zvolené nádoby a nechte dým volně prostupovat místností. Dbejte na to, aby se nikdy nedostal do blízkosti hořlavých materiálů.

