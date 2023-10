Hodit droždí do záchodové mísy? Možná si právě ťukáte na čelo, ale věřte, že k tomu měly naše babičky velmi dobrý důvod a rozhodně se nejednalo o plýtvání. Odkryjte s námi tajemství použití kvasnic nejen do těsta.

Kvasnice, neboli droždí, jsou poměrně všestranným pomocníkem. O tom, že se nehodí jen při přípravě těst, věděly už naše babičky. Droždí má také velmi dobrý čistící efekt, ale i skvělý vliv na zdraví. Jak všestranně se dá využít a co umí se záchodovou mísou?

Toaleta jako ze žurnálu

Tipů není nikdy dost, zvlášť těch, které dokážou usnadnit práci. Lámete si hlavu nad tím, jak efektivně a téměř bez námahy vyčistit toaletu? Záchodová mísa patří k místům v domácnosti, kde se drží miliony bakterií. Vzhledem k udržení zdraví je nutné ji pravidelně čistit. Jak tuto velmi neoblíbenou činnost zefektivnit se podívejte ve videu na YouTube kanálu But First, Coffee:

Zdroj: Youtube

Vodní kámen bez šance

Přidáme ještě jeden skvělý trik, který používaly naše babičky. Jednoduše připravily kvásek a vlily jej do toalety. Zkuste to stejně jako ony, výsledek vás velmi mile překvapí. Vezměte kostku čerstvého droždí, smíchejte jej s vlažnou vodou a lžící cukru. Počkejte zhruba deset minut, dokud nevzejde kvásek.

Poté jej s čistým svědomím nalijte do záchodové mísy. Nechte chvíli působit a spláchněte jako normálně. Druhou možností je nechat působit sílu droždí přes noc. Večer vezměte opět kostku čerstvého droždí, rozdrobte ji do záchodové mísy a zasypejte trochou cukru a nechte kvasnice působit až do rána.

Během noci se kvásek aktivuje a vezme si na paškál bakterie ze záchodové mísy, postará se o vodní kámen a nepříjemný zápach vycházející z toalety. Ráno záchod spláchněte a užijte si čistoty takřka bez práce.

close info shutterstock zoom_in Droždí vyčistí toaletu, prospěje pokožce a dodá živiny rostlinám.

Droždí pro krásu

Babičky využívaly ovšem sílu droždí i jinak. Kvasnice jsou výborným zdrojem i cenných vitaminů a minerálů, takže působí na naše zdraví. Má pěstící účinky a pokožka je po zásahu droždí jako znovuzrozená.

Využijte jeho sílu a připravte si účinnou pleťovou masku. Smíchejte jej s kapkou vody a trochou cukru a naneste na pleť. Nechte působit alespoň 15 minut a poté smyjte vlažnou vodou. Jestli vám nevadí specifická vůně kvasnic, dopřejte si drožďové koupele. Třeba jen na nohy. Zatočí se ztvrdlou kůží a chodidla budou jako po pravidelné pedikúře.

close info shutterstock.com zoom_in Nařeďte droždí vodou a zalijte jím květiny.

Rostlinný životabudič

Droždí je skvělé nejen pro naši krásu, ale také pro krásu a sílu rostlin. Můžete z něj připravit i velmi účinné hnojivo. Pro pokojové rostliny si jej můžete vyrobit i v malém množství. Stačí rozmíchat čtvrt kostky kvasnic v jednom litru vody a rostlinkám jednou týdně dopřát kvasnicovou vzpruhu.



