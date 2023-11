Vytvořit si doma malou soukromou oázu z pokojových rostlin je nádhera. Co když se jim ale přestane dařit a začnou jim hnědnout listy? Příčin může být několik a nemusejí být vážné. Jak takové rostliny zachránit?

Každá rostlinka je jiná a podle toho také vyžaduje péči. Některé milují světlo, jiné si zase lebedí spíše ve stínu. Se zálivkou je to podobné. Dokud rostliny prospívají, je vše v pořádku. Jakmile jim ale začnou hnědnout listy, je to signál, že něco není jak má být. Co všechno mohou hnědé okraje listů značit za problém a jak jej odstranit?

Jednejte ihned

Můžete se starat o své pokojové rostliny sebevíc svědomitě, přesto se to může stát. Přestane se jim dařit jako doposud. Na vině může být hned několik příčin, pamatujte, že zásadní je začít jednat ihned a učinit opatření, aby rostlina nezavadla celá. Jak rostlinkám pomoci a potíže vyřešit se podívejte na video na YouTube kanál The Jungle Haven:

Zdroj: Youtube

Nejčastější a nejbanálnější chyba

Mezi ty nejčastější chyby, kterých se ale může dopustit i zkušený pěstitel, je až příliš výrazná zálivka. Zvlášť nastupujícím chladným počasím se tato chyba může projevit naplno. Rostliny v chladném počasí nepotřebují zalévat tak vydatně, ale vy frekvenci a množství zálivky neupravíte. Výsledkem je přelití rostliny, která začne strádat. Jak chybu napravit?

Postup záleží na tom, jak moc jste rostlině vodu dopřávali. Pokud má substrát jen vlhký a květináč nemá ucpané dírky pro průchod vody, na několik dní až týdnů zálivku stopněte. Hnědnoucí listy odstraňte a je hotovo. Pokud substrát vypadá jako zapáchající bahno, bude to chtít větší zásah. V takovém případě je nutností pořídit nový substrát a rostlinu ihned přesadit a mnohem lépe korigovat zálivku.

close info Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com zoom_in S horšícím se počasím vyžadují pokojové rostliny mnohem skromnější zálivku.

Nedostatek živin

Rostliny mohou být po celém létě vyčerpané, sluneční paprsky povzbuzovaly jejich růst a rozvoj, nyní se jim ale v šedivém prostředí tolik nedaří. Chřadnutí může souviset i s nedostatkem živin. Jednoduše řečeno si tak rostlinky říkají o přihnojení. Buď můžete zvolit přírodní formy hnojiva, skvělé jsou banánové slupky, kávová sedlina nebo vaječné skořápky, nebo se poraďte v dobrém květinářství.

