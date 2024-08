Co s česnekem? Můžete jej zmrazit, ale také nechat ve váze nebo v ošatce. Česnek totiž nevyžaduje speciální zacházení, i když vlhkost mu velmi vadí.

Česnek je na skladování nenáročný

Podařilo se vám sklidit nebo nakoupit úctyhodné množství česneku a spekulujte teď, co s ním? Skladování česneku není náročné, přesto se hodí vědět, čemu se vyvarovat. Česnek se dá velmi úspěšně skladovat jen v copu nebo svazku ve váze, ale jde to i jinak. Proč se hodí česnek zmrazit?

Co radí profíci? Nejlepší skladování česneku není jen jedno. Hospodyně mají různé vychytávky, poslechněte si rady pěstitelky v tomto příspěvku z YouTube kanálu Česká potravina CZ.

Česnek vyžaduje sucho, můžete ho ale i mrazit

Jak jste si mohli poslechnout také v tomto příspěvku, pro skladování česneku je nejvýhodnější suché prostředí. Česnek totiž není nijak náročný na teploty a je celkem jedno, jestli bude ve sklepních nebo pokojových teplotách celý rok.

Nejzásadnější je vzdušná vlhkost a čím vyšší, tím hůř pro česnek. Suché prostředí s dobrou cirkulací vzduchu může být ideální jak na kuchyňské lince, tak například v chodbě vašeho bytu.

Jak zmiňuje pěstitelka v příspěvku, úspěšně lze skladovat česnek také mražením v lednici. Na jednu stranu je to náročnější na prostor a energie, na druhou si česnek zachová velmi vysokou nutriční kvalitu po dlouhou dobu. I když se dříve mělo za to, že potraviny, respektive především různé plodiny, mražením degradují, není to tak docela pravda.

close info Shutterstock.com zoom_in Cibulovinám prospívá vzdušné a suché prostředí.

Mražením si česnek zachová nutriční kvalitu

Obecně záleží především na obsahu vody v plodině. Voda zmražením nejen expanduje, ale také mění svoji strukturu a tím se může podílet na potrhání tkání plodu.

Markantní je to především u velmi šťavnatého měkkého ovoce jako jsou jahody, maliny a další. I když je mráz sice potrhá a po rozmrazení jsou mělké a textura nehezká, potravina si udržela velmi vysokou výživovou hodnotu. Ale hodí se spíš do omáčky, džemu nebo na koláč.

Například i Ministerstvo zemědělství USA uvádí, že se výživová hodnota potravin během skladování v mrazničce nemění nebo dochází jen k docela zanedbatelným změnám. Naopak vypichuje fakt, že pokud zmrazíte ovoce či zeleninu v okamžiku její nejvyšší kvality, tato se zachová a vy budete mít možnost takto kvalitní potravinu používat o to déle.

Zvažte tedy pro i proti skladování v mrazáku. Máte-li místo, stačí česnek oloupat a vyjmout jednotlivé stroužky. Ty se pak hodí zmrazit na tácku, aby každý jednotlivý stroužek zmrznul zvlášť, a pak teprve je sesypejte do jedné nádoby nebo sáčku, ve které budou čekat na své použití v mrazáku.

Zdroje: health.com, carmyy.com