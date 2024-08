Proč mazané ženy v domácnosti zmrazují kefír: Pamatujte na tato užitečná použití

Odjíždíte na dovolenou a při pohledu do lednice zjistíte, že tam zůstalo pár věcí, které nestihnete spotřebovat. Mezi nimi je i láhev kefíru, který má omezenou trvanlivost. Co s ním? Jediným řešením je zamrazení. Ale co kefír? Dá se vůbec zmrazit, aniž by přišel o své prospěšné vlastnosti?

Zmrazení kefíru může na první pohled působit jako zvláštní nápad, ale má mnoho výhod, které ocení každá hospodyňka. Kefír, bohatý na probiotika, má omezenou trvanlivost, a pokud ho nestihnete spotřebovat včas, zmrazení je ideálním způsobem, jak jeho životnost prodloužit. Při správném zmrazení kefír nejenže neztratí své zdraví prospěšné vlastnosti, ale nabídne i nové možnosti jeho využití v kuchyni. Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Hana Štipák – Domácí kefír pomocí tibetské houby Zdroj: Youtube Jak správně zamrazit kefír Zmrazení kefíru není tak jednoduché jako zmrazení běžných potravin, protože kefír obsahuje živé kultury, které vyžadují zvláštní péči. Klíčem k úspěchu je správný postup zmrazování a následného rozmrazování. Kefír by měl být zmrazen v neprodyšné nádobě nebo v menších dávkách, například v tvořítkách na led, aby se snadno dávkoval. Nezapomeňte ponechat trochu prostoru na roztažení, protože kefír se při zmrazení zvětšuje. Rozmrazování Při rozmrazování je důležité nechat kefír pozvolna roztát v lednici, což pomáhá udržet jeho texturu a chuť. Mikrovlnné rozmrazování nebo použití horké vody se nedoporučuje, protože by mohlo poškodit prospěšné bakterie. I po správném rozmrazení můžete zaznamenat, že kefír má lehce změněnou texturu. Může být zrnitý nebo se oddělují tekuté složky. To je normální jev a snadno ho napravíte promícháním nebo rozmixováním kefíru. Takto upravený kefír je ideální pro použití ve smoothie, pečení nebo dokonce jako náhrada za podmáslí. Můžete ho také použít při přípravě omáček nebo dresinků, které díky němu získají příjemnou kyselou chuť. Další výhody zmrazení Zmrazení kefíru nabízí také další výhody. Umožňuje mít vždy po ruce zdravý probiotický nápoj, ať už máte doma nadbytek kefíru, nebo ho prostě chcete mít připravený pro pozdější použití. Doporučuje se však spotřebovat zmrazený kefír do tří měsíců, aby si zachoval co nejlepší kvalitu a chuť. Opakované zmrazení po rozmrazení se nedoporučuje, protože by to mohlo ovlivnit jeho konzistenci a chuť. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Kefírová zdravá alternativa ke komerčním nanukům a zároveň způsob, jak dětem nenápadně přidat do stravy probiotika. Kefírový nanuk Navíc zmrazení kefíru není jen praktické z hlediska uchování, ale také otevírá nové možnosti jeho použití. Děti si například oblíbí mražené kefírové nanuky, které můžete snadno připravit smícháním kefíru s ovocem a zamrazením ve formičkách. Je to zdravá alternativa ke komerčním nanukům a zároveň způsob, jak dětem nenápadně přidat do stravy probiotika. Chladivá maska na obličej Kefír můžete také využít v kosmetice. Po rozmrazení ho můžete aplikovat na pleť jako hydratační masku, která ji osvěží a zjemní. Jeho přirozené chladivé účinky také pomohou zklidnit podrážděnou pokožku, například po slunění. Zmrazení kefíru je chytrým a praktickým trikem, jak nejen prodloužit jeho trvanlivost, ale také objevit nové způsoby, jak tento zdravý nápoj využít. Ať už ho použijete v kuchyni nebo v kosmetice, zmražený kefír vám může přinést mnoho benefitů, které ocení nejen vaše zdraví, ale i chuťové buňky. Zkuste to a uvidíte, že zmrazení kefíru je jednoduchý krok, který může obohatit váš každodenní život. Související články close Domov a bydlení Prázdné lahve od Prosecca nevyhazujte: Skvěle poslouží v domácnosti video close Domov a bydlení Vinařka prozradila, proč byste nikdy neměli vracet korkový špunt zpět do lahve video Zdroj: medium.com

