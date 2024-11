Doktor prosí: Z tohoto důvodu nikdy nedávejte kuře na horní polici v lednici

Kateřina Jelínková 5. 11. 2024

Většina věcí v našem životě má svoje pravidla, která sice můžeme porušovat, ale když si uvědomíme, co tím můžeme způsobit, raději se jim podvolíme. Stejně tak to je i s rozmístěním potravin v lednici. Že je to vlastně jedno? Ne, to opravdu není…

Pokud nyní budeme hovořit hlavně o syrovém kuřeti, můžeme si místo něj dosadit vlastně jakékoliv syrové maso. Důvodů k tomu, abychom je nedávali na horní polici lednice, je hned několik – a jde dokonce o možné velmi nebezpečné důsledky takového jednání. O tom, jak si uspořádat lednici, informují také Královny pořádku na youtube: Zdroj: Youtube Trocha fyziky neuškodí Pamatujme si, že teplejší vzduch stoupá vždy vzhůru a je tomu tak (možná někomu k podivu) i v chladničce. Proto budou vždy spodní poličky ve větším chladu než ta úplně horní. Už z toho plyne jasná zpráva, že syrové maso by mělo být uchováváno co nejníže. Není to ale jen tento jediný, i když zcela dostačující důvod. Pozor na šťávu z masa Syrové kuřecí maso (i jiné) může v průběhu svého skladování v lednici před zpracováním pustit šťávu. Bude-li ležet na nejnižším možném místě, pak jediným problémem bude “loužička”, kterou budete muset utřít. Jakmile ale maso položíme na polici, pod níž budou další potraviny, dokonce i ty, které již nebudeme tepelně upravovat, může je tato šťáva potřísnit. Kromě toho, že nejde o dobrý pocit, mohlo by dojít ke kontaminaci škodlivými bakteriemi, které při vaření masa sice zlikvidujeme, ale mohli bychom je pozřít v pokapaném salámu nebo třeba zelenině. Střevní problémy by pak na sebe určitě nenechaly dlouho čekat. close info Profimedia zoom_in Také marně přemýšlíte, jak uspořádat lednici? Pravidla jsou jasná Jaká pravidla bychom tedy měli dodržovat při organizaci lednice? Není to tak složité, bude stačit, když si na ně zvykneme. Pro začátek si můžete vyrobit jednoduchý plánek, který si magnetem připnete na lednici. Po pár týdnech vám nepřijde na novém systému nic zvláštního. Pojďme tedy na to: v horní polici budou hotové potraviny k rychlejší spotřebě, zbytky uvařených jídel a hotová koupená jídla, zabalená v igelitu nebo uzavíratelných nádobách. Střední část je "na mléko" Střední část chladničky slouží primárně pro uchovávání mléčných výrobků. I v tomto případě platí, že by měly být dobře zabaleny, abychom zabránili jejich osychání a zbytečným ztrátám jak finančním, tak i v podobě vyhozených potravin, které se dají zužitkovat. Pokud to je jen trochu možné, nedávejte mléčné výrobky, a dokonce ani vejce, do přihrádek ve dveřích. Právě tam se totiž dostává nejvíce teplého vzduchu, což jim neudělá tu nejlepší službu. Maso až dolů Konečně se tedy dostáváme do spodní části lednice, kde můžeme po rozumnou dobu skladovat právě syrové maso. Je logické, že jde spíše o hodiny nebo o horizont nejbližších málo dnů. Na delší čas je nutné využít mrazák. Maso do lednice vždy ukládejte v dobře uzavřených nádobách nebo alespoň sáčcích, aby bylo možné zabránit takzvané křížové kontaminaci bakteriemi z jeho šťávy, jak jsme si vysvětlili již výše. Související články close Domov a bydlení Může se to zamrazit? Jak správně postupovat při mražení close Domov a bydlení Žrouti energie nade všechny ostatní: Tyto spotřebiče spotřebují ještě více elektřiny než lednička video Zeleninu do šuplíku Ještě níže, pod spodní policí, bývá v lednici zvláštní schránka, určená na zeleninu. Využijte ji tedy právě k tomuto účelu. I o zeleninu bychom se ale před jejím uložením do lednice měli postarat. Budou jí vyhovovat prodyšné (papírové nebo perforované) sáčky. Pak jsou tady ještě dveře A co s policemi ve dveřích? Jistě, že je můžeme také využít, jen je třeba zamyslet se nad již uvedeným faktem, že právě zde se střídá teplota nejčastěji a nejvíce. Proto sem uložíme ty potraviny, které jsou opravdu z celé lednice nejtrvanlivější i při takových výkyvech. Může to být džus, konzerva nebo třeba kečup a další pochutiny ve skleněných nebo plechových obalech. Udržte nový režim Máte hotovo, zorganizováno a popsáno? Teď už stačí jen takovýto režim v lednici udržet a napříště ukládat věci opravdu na ta správná místa. Nejde o nic menšího, než o zdraví rodiny. Zdroje: www.highspeedtraining.co.uk, www.domex-uk.co.uk, www.dailymail.co.uk, www.goodhousekeeping.com

