Je to zdánlivě nedůležitý zlozvyk, který vám ničí nejen pánve, ale i další nádobí. Odborníci radí nemýt horkou pánev ve vodě. A v čem tedy? Nejde ani o to jak, ale kdy!

Jak zacházet s horkou pánví?

Láká vás zasyčení horké páry, když pustíte kohoutek vody do mastné pánve? Děláte to schválně nebo prostě občas zapomenete a myšlenkami jste jinde, když najednou voda s olejem vyprskne a bublá, dokud zcela nevychladne pod přívalem další studené vody? Nehrozí jen to, že vás popálí zbytky oleje.

Proč nemýt horkou pánev ve vodě vám prozradí také tento příspěvek z YouTube kanálu Quick Answer Vault.

Zdroj: Youtube

Nikdy nelijte studenou vodu na rozpálenou pánev

Jistě, že pánev i takový teplotní šok zvládne a nerozstřelí se na milion kousků, nicméně jí to rozhodně neprospívá. Mytí horké pánve ve studené vodě je jednou z nejčastějších chyb, které můžete při péči o kuchyňské nádobí udělat. Může vést k poškození pánve a významně zkracuje její životnost.

Proč je rychlé ochlazení pánve problematické? Například může způsobit deformaci dna pánve či rendlíku. Když se materiály rychle roztahují a smršťují vlivem náhlých změn teploty, dochází k již zmíněnému teplotnímu šoku.

Materiál díky tomu praská a ohýbá se. Nemusí to být patrné hned na první pohled a také často ne po prvním takovém prudkém ochlazení. U nádobí s nepřilnavým povrchem může tento povrch začít praskat a odlupovat se nebo neviditelné mikropraskliny vedou ke zhoršení vlastností povrchu.

U některých materiálů je narušení materiálu také spojováno se zdravotními riziky. Je to věc známá například u teflonových povrchů.

I když se dnes již problematická kyselina perfluorooktanová k výrobě teflonových povrchů nepoužívá, zdravotní rizika se týkají uvolňování škodlivin při zahřívání poškozeného povrchu, ale i uvolňování částic polytetrafluorethylenu čili teflonu.

Další nebezpečí představuje možnost vzniku trvalých skvrn a zbarvení na povrchu pánve. Některé materiály, jako je litina nebo nerezová ocel, jsou zvláště náchylné k těmto kosmetickým změnám na povrchu. Bohužel jsou to často změny nevratné. Nádobí je sice funkční, ale už není hezké.

close info Profimedia zoom_in I nerez a další velmi tvrdé povrchy můžete poškodit.

Myjete pánev? Stačí nespěchat

Co naplat, že jste se rozhodli utratit za kvalitní hrnce a pánve nemalý peníz, když si je poničíte nevhodnou péčí. Přitom stačí jen počkat a nechat pánev po vaření vychladnout na pokojovou teplotu.

Ať už jde o jakýkoli povrch, nedřete dno pánve drátěnkou. I na velmi tvrdých površích vytvoříte mikro škrábance, které budou nejen znesnadňovat smažení a používání pánve, ale i její čištění v budoucnu.

Co tedy dělat, pokud potřebujete rychle vyčistit pánev? Počkejte alespoň chvíli, abyste mohli bezpečně odstranit olej či případné zbytky potravin. Obsah pánve přemístěte jinam, aby rychleji chladla, pokud je to možné vytřete dno papírovou utěrkou, a pak použijte na mytí horkou vodu.

Pokud je špína opravdu velmi připečená, raději nechte pánev dobře odmočit. Doporučují se různé domáci přípravky jako soda a ocet, čištění solí nebo ředěným přípravkem na čištění trouby. Ve většině případů se ale vyplácí nespěchat, jídlo si pohlídat a následně i mytí nádobí zbytečně neuspěchat.

Zdroje: housedigest.com, poofi.cz