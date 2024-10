Věříte tomu, že když necháte klíč v zámku, zloději pak nemají šanci? Kdepak, je to úplně opačně!

Vykradený byt nebo chata je hrozbou všech majitelů. Podle statistik se počet vykradených objektů v České republice pohybuje v řádu 110 nemovitostí za týden. Není to tragédie, ale také se nemůžete tvářit, že se nic nestalo.

Nejčastějším terčem „chmatáků“ bývají víkendové chalupy, naopak nejméně se vloupačky týkají klasických bytů. „V roce 2022 zloději „vybílili“ 7 bytů z deseti tisíc případů. U domů je číslo dvojnásobné, u chat dokonce sedminásobné,“ říká jeden odborníků.

Praha je nejvíc „vykradená“

Nejvíce „vloupaček“ je v Praze, Středočeském a Plzeňském kraji. Co se týče chat, zloději si nejvíce „berou na mušku“ oblíbené rekreační oblasti na Liberecku. Naopak největší klid od „chmatáků“ mají v Pardubickém kraji a na Zlínsku. A na co se zloději při svém rabování nejvíce zaměřují? „Samozřejmě jsou to peníze, cennosti, elektronika, ale nepohrdnou ani značkovým oblečením,“ říká jeden z policistů.

Chyby, které nahrávají zlodějům

Podle „strážců zákona“ spousta „vloupaček“ vzniká tím, že lidé si svůj domov špatně zabezpečí. „Nejvíce problematická jsou otevřená okna na mikroventilaci. Zloději se přes ně snadno dostanou dovnitř,“ varuje odborník a pokračuje: „Velkou slabinou jsou i dveře. Spousta lidí si myslí, že když nechají klíče v zámku, nikdo se nedostane dovnitř. Ale kdepak! Je to naopak! Takto „opatřený“ zámek je pro chmatáky ještě větší hračka. Stačí použít dva dráty a mohou otáčet klíčem, jak se jim zlíbí. Stačí jim pár sekund a už stojí na prahu vašeho domova…"

Řešení bez klíče

Co s tím? Odborníci tedy doporučují nenechávat klíč v zámku. A pokud se doma necítíte bezpečně, je dobré zainvestovat do bezpečnostních dveří s kvalitním zámkem.

Důležité jsou mimo jiné i okna a bezpečnostní fólie na skleněných výplních. Zkrátka, zloději nikdy nespí a proto je lepší se jim včas bránit. Lepší zámek – bez klíče – třeba jen s bezpečnostní cylindrickou vložkou s „olivou“ je třeba jedno z řešení.

Pozor na sociální sítě

Mimochodem, pokud jste často na sociálních sítích, dejte si pozor na to, co píšete. Avízovaný odchod z domova (třeba na prodloužený víkend nebo na dovolenou) je další pozvánkou pro nedočkavé chmatavé ruce! Pokud budete na čas pryč, domluvte se se sousedy, aby vám vybírali schránku a zalévali květiny atd. Zkrátka, aby váš domov nevypadal opuštěně a prázdně!

