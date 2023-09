Italové kroutí hlavou nad českým zvykem přidávat olej do vody nebo dlouhým výčtem zbytečných surovin při přípravě italských jídel. Jak to dělají Italové a proč těstoviny po vaření neproplachovat?

Těstoviny jako v Itálii

Těstoviny jsou ryze italskou specialitou, i když je jasné, že je vaříme i jako přílohu k mnohým jinak českým pokrmům. Nebavme se však o kolínkách v rajské omáčce, ale o italských jídlech, která se snažíme lépe či hůře napodobit.

Důvod, proč Italové lomí rukama nad oplachováním těstovin, je poměrně jasný. Těstoviny mají být servírované okamžitě po uvaření společně s omáčkou nebo posypané sýrem, bylinkami či kousky různých surovin. Těstoviny rozhodně nesmějí být studené.

Proplachování dává smysl jen v případě, že je chcete později použít pro salát. A také pokud víte, že je budete muset opakovaně ohřívat. Jestliže je to ale možné, připravujte je vždy čerstvé a vybírejte takové, které jsou z kvalitní tvrdé mouky.

Podívejte, jak vypadá italské vaření v podání kanálu Giallozafferano recipes. Jednoduché, rychlé a elegantní recepty jsou pýchou italské kuchyně, tak jako špagety s pecorinem a pepřem:

Zdroj: Youtube

Vaření těstovin

Je pro vás al dente příliš tuhá těstovina? Povařte ji déle, ale jen nepatrně. Těstoviny nesmějí být rozvařené, blátivé, rozpadající se a podobně. Tužší rovná se lepší. Jde totiž nejen o omáčku, ale právě chuť těstovin samotných. Ty hrají prim.

Jak je to s olejem přidávaným do vody? Rozhodně není potřeba. Aby se těstoviny neslepily, je nutné dostatečně velké množství vody a zamíchání těstovin poprvé po vsypání do vroucí vody a pak ještě alespoň jednou během vaření.

close info Africa Studio / Shutterstock zoom_in Italská jídla nejsou komplikovaná. Ba naopak.

Nešvary, které těstovinám škodí

Které další nešvary vadí Italům? Píše-li se v receptu pecorino, opravdu nejde o eidam. Není možné očekávat stejný výsledek, ale samozřejmě každý hledáme možnosti, jak se najíst dobře a pokud možno za rozumné peníze.

Věřte ale, že i když jsou italské potraviny dražší, Italové jich nesypou do jídla hory. Naopak, jsou velmi střídmí a užívají si jak chuti kvalitních surovin, tak samotných těstovin. Navíc maximálně využívají čerstvých surovin, což je znát i na výsledku jejich vaření či pečení.

Kečup není salsa!

Italská kuchyně samozřejmě rajčat využívá, stejně jako dalších druhů zeleniny. Těstoviny s kečupem vás zachrání od smrti hladem, ale kečup na stůl v Italské restauraci prostě nepatří. Dobře ochucené jídlo jej rozhodně nepotřebuje a jestli chcete dodat těstovinám výraznější chuť, mějte po ruce raději špetku nastrouhaného parmezánu nebo mlýnek s pepřem.

Zdroje: matadornetwork.com, insidehook.com