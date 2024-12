Vyndáte prádlo z pračky, pověsíte ho na sušák a s úlevou si pomyslíte, že vám aspoň zvlhčí suchý zimní vzduch. Možná si říkáte, že tím i něco ušetříte za drahé zvlhčovače. Ve skutečnosti si tím ale můžete zadělat na pořádné problémy. Proč je sušení doma rizikové?

Když prádlo schne, odpařuje se z něj voda. Tato vlhkost zůstává uvnitř místnosti, a zvyšuje se tak riziko vzniku plísní. Plísně nejsou jen estetickým problémem, který kazí vzhled stěn. Jejich spory mohou způsobovat zdravotní komplikace jako jsou dýchací obtíže, alergie nebo zhoršení astmatu. Plísně mohou být pro zdraví vážným problémem, zvlášť pro děti, starší lidi nebo ty, kdo mají oslabenou imunitu.

Sušení prádla doma zhoršuje kvalitu vzduchu v místnosti. Ve špatně větraném prostoru se vlhkost hromadí a výsledkem bývá těžký a dusný vzduch, který dráždí dýchací cesty. Pokud používáte aviváže nebo prací prostředky s výraznou vůní, chemické látky uvolněné do vzduchu mohou způsobovat problémy, zejména alergikům nebo astmatikům.

Náklady

I když se zdá, že sušení prádla na sušáku šetří energii, protože se vyhnete používání sušičky, pravdou je, že náklady na vytápění místnosti, která je plná vlhkosti, mohou být vyšší. Radiátory se snaží udržet teplotu, ale vlhký vzduch je chladnější a jeho ohřívání je energeticky náročnější. Platíte tak možná více než byste chtěli.

Řešení

Co tedy dělat, pokud nemáte možnost sušit prádlo venku nebo v sušičce? Prvním krokem je zajistit, aby místnost, kde sušíte prádlo, byla dobře větraná. Otevřené okno nebo zapnutý větrák pomáhá odvádět vlhkost ven.

Pokud je větrání obtížné kvůli chladnému počasí, může být řešením odvlhčovač. Ten nejenže účinně odstraní přebytečnou vlhkost ze vzduchu, ale zároveň ochrání váš domov před vznikem plísní. Zní to jako další investice, ale z dlouhodobého hlediska je to rozhodně lepší než bojovat s následky vlhkosti, která ničí vaše zdi i zdraví.

