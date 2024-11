Vaření na plynu je po staletí nedílnou součástí mnoha domácností. V současné době však vědecké studie poukazují na rizika, s nimiž jsou spojené. Proč raději na plynu nevařit?

Máte doma plynový sporák? Tak to byste měli zpozornit a zvážit přechod na jiné způsoby vaření. V poslední době se plynový spotřebič nazývá jako tichý zabiják domácností a nové výzkumy varují před závažnými zdravotními riziky spojenými s jeho používáním.

Vaření na plynu

Vaření na plynu bylo považováno značně dlouhou dobu za běžnou a neškodnou činnost. Ovšem vědci prověřili jisté skutečnosti a odhalili, že tomu tak ve skutečnosti není. Plynové hořáky mají údajně na svědomí každý rok předčasné úmrtí až 40 tisíc Evropanů. K těmto závěrům došli španělští vědci v první vědecké studii svého druhu.

Jádro problému

Rizikem jsou oxidy dusíku, které v interiérech vznikají při spalování zemního plynu během vaření. Dochází k uvolňování velkého množství nanočástic aerosolů, které jsou například ve srovnání s emisemi z automobilů, pro lidské tělo mnohem škodlivější.

Vědci měřili kvalitu vzduchu v obytných budovách, v nichž se používá k vaření elektrický, nebo plynový vařič. A výsledky porovnali s kvalitou vzduchu, kterou naměřili venku. A jak to dopadlo? Bylo prokázáno, že venku je úroveň NO2 třikrát nižší než v kuchyni, kde se vaří na plynovém vařiči.

Hrozba v podobě nanočástic

Během vaření na plynovém sporáku se do okolního ovzduší uvolňují jemné částice o velikosti 1-3 nm, který se říká nanočástice aerosolů. Jsou tak minimálních rozměrů, že velice snadno pronikají do plic a do hlubokých částí dýchacího systému. Oproti větším částicím PM 2,5 a PM 10, které jsou již běžně regulované, nanočástice aerosolů nemají žádné limity a představují tak pro zdraví člověka mnohem větší riziko.

Domácí zdroj emisí

Výzkumy, které se prováděli v domě, který imitoval běžné domácí prostředí ukázaly, že na kilogram spáleného zemního plynu se uvolní až 10 kvadrilionů nanočástic aerosolů. Ve srovnání s emisemi z aut je to číslo, které volá na poplach!

Spalovací motor na benzín totiž produkuje mnohem menší podíl těchto škodlivých částic. Problémem je především fakt, že kuchyň je uzavřený prostor, kde se nanočástice aerosolů kumulují, kdežto emise z automobilů se rozptylují ve venkovním prostoru do okolního ovzduší. Vzhledem k tomu mohou lidé při vaření vdechovat 10 až 100krát více škodlivých částic než při pohybu v blízkosti rušné silnice.

Varování a názor vědkyně

„Devadesát procent našeho času strávíme ve vnitřním prostředí. Při tom se snažíme udržet ve svých domovech teplo a pocit bezpečí. Málokdy nás ale napadne pomyslet na znečištění, které doma dýcháme,“ říká Vida Sharifiová z britské University of Sheffield, která výzkum vedla.

„Vytápění a vaření je sice jen jednou ze složek znečištění vnitřního vzduchu, ale je to jedna z těch nejvýraznějších,“ dodává Sharifiová. Majitelé bytů si navíc pořizují dobře těsnící okna, aby zabránili úniku dnes tak drahého tepla. Tím se však také vystavují mnohem vyššímu znečištění vnitřního vzduchu.

Doporučení

Vdechování zplodin při vaření na plynu může vést k vážným zdravotním problémům, jako je astma, rakovina nebo poškození plic. Proto je nutné při vaření na plynu nejen používat digestoř, ale také pravidelně a dostatečně větrat. Přesto však nějaké procento škodlivin v domácnosti stále zůstává.

