Patří korkový špunt zpět do lahve nebo ne? Expertka se obává znehodnocení nápoje, výrobci radí, dát si raději pozor na skladování. Jak je to s korkovými špunty?

Jak se chovat k vínu a co s korkovým špuntem?

Proč nevracet korkový špunt do lahve? Školitelka a odbornice na víno na svém instagramovém účtu oslnila své příznivce především pravidlem 20 minut.

To spočívá v doporučení dát červené víno na 20 minut do lednice, aby mírně vychladlo a naopak bílé víno z lednice na 20 minut před servírováním vytáhnout, aby mělo příjemnou teplotu a mohly se rozvinout vůně i chutě. Tato odbornice také nabádá k tomu, abychom nevraceli korkový špunt zpět do lahve, a to z několika důvodů.

Potýkáte se často s rozdrobeným korkem ve víně? Podívejte se, co říkají na toto téma v příspěvku z YouTube kanálu Wine Express.

Zdroj: Youtube

Expertka se obává opětovného použití korku

Zmiňovanou milovnicí vína, která nepůsobí jen na sociálních médiích, ale je zasvěcenou expertkou i v reálném životě, je Heather Muriellová z New Yorku. Pokud jde o korek, obává se následujícího.

Pokud vrátíte korkovou zátku zpět do hrdla a láhev takto uzavřete, můžete do ní vehnat vzduch, který zhorší kvalitu vína.

Znovu použití korkové zátky je určitým zdravotním hazardem, protože na korku se mohou při manipulaci usadit bakterie a mikroorganismy, které obsah láhve znehodnotí.

Opětovné použití této zátky nezaručí perfektní uzavření, protože korek může být již poškozený a jistě jej nebudete schopni zarazit velmi hluboko.

Následná manipulace se špuntem může vést k rozdrobení korku.

Co si z tohoto doporučení vzít? Muriellová má částečně pravdu, a pokud byste skutečně řešili do puntíku tento eticko gurmánský problém, korkovou zátku byste do láhve skutečně neměli vracet za předpokladu, že je poškozená či plesnivá.

Nicméně, z tohoto důvodu se zátka kontroluje hned po otevření vína. Rozdrobený korek v nápoji samozřejmě představuje veliké faux pas, zvlášť pokud vás obsluhuje profesionál. Nicméně, ani rozdrobený korek technicky obsah lahve nijak nepoškozuje.

Věřte nebo ne, právě rozdrobení korku ve víně je jedním z největších „problémů“, na které milovníci vína hledají odpověď na internetu. Ač korek ve víně představuje jakési znečištění, nijak škodlivě na nápoj nepůsobí, ale pouze zhoršuje zážitek z konzumace.

close info Master1305 / Shutterstock zoom_in Zacházení s lahví vína má svá pravidla, která však mnozí neberou příliš vážně. Zkontrolovat špunt může ale každý.

Uzavírání již otevřeného vína a skladování

Nicméně, pokud necháte víno dýchat v dekantační nádobě, rozhodně ji nebudete opět uzavírat korkovou zátkou. Tyto nádoby jsou zpravidla opatřeny skleněnou broušenou zátkou. Pokud ne, můžete na hrdlo pouložit ubrousek a zajistit jej gumičkou.

Opětovné uzavírání láhve korkovou zátkou nezakazují ani výrobci vína. Poukazují zároveň i na to, že víno může druhý či další den chutnat v některých případech i lépe než hned po otevření. Rozhodně ale nejde o pravidlo.

Neplatí to také pro vína perlivá a šampaňská. Bublinky totiž rychle z vína vyprchají a rozhodně se proto nedoporučuje otálet s konzumací. Má se za to, že nejlepší je vypít láhev šumivého vína do 3 hodin po otevření. V případě těchto perlivých nápojů se doporučuje používat speciální zátku, která zabrání rychlému zvětrání nápoje.

Obecně platí, že rychle by se měla spotřebovat vína šumivá a nejdéle vydrží v lednici v dobré kvalitě vína červená a to až 6 dní.

Ač má korek svá pro a proti, je již po tisíce let jedním z nejlepších materiálů, které se k zátkování používají. V případě korkových zátek je samozřejmě důležitá kvalita tohoto zcela přírodního materiálu, ale také uskladnění plněných lahví.

Ne nadarmo se doporučuje skladovat víno v horizontální poloze. Právě toto zajistí, že bude korek ponořen v nápoji. Díky absenci vzduchu nevzniknou ideální podmínky pro tvorbu jakýchkoli plísní a nápoj i korek si zachovají tu nejvyšší možnou kvalitu.

Zdroje: express.co.uk, prozeny.cz