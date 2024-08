Prázdniny jsou v plném proudu, a tak určitě nemálo z vás vyrazilo, nebo vyrazí k moři. Po vašem návratu je pak velice důležité, abyste udělali toto, jakmile se vrátíte domů. Podívejte se.

Léto a prázdninová sezóna jsou v plném proudu. To znamená, že jakmile to práce a čas dovolí, je v plánu jet do zahraničí a hezky se zrelaxovat u moře. Moře má naprosto úžasnou schopnost zrelaxovat mysl a lidé také říkají, že má léčivé účinky.

Jenže bohužel nic netrvá věčně, a vše jednou skončí. To platí i pro relaxační a bezstarostnou dovolenou. Bohužel, když se vrátíte, hned vás čekají povinnosti. Instalatér totiž prozradil, co byste doma měli udělat hned po návratu z dovolené.

Co po dovolené

Je jasné, že po návratu z dovolené se vám nechce vůbec nic, chcete být jen posteli, lenošit a mít čas na aklimatizaci. Bohužel je tu pár věcí, které byste měli udělat hned po návratu domů. Jako první je potřeba, abyste po příchodu domů po dovolené osvěžili a vyčistili potrubí.

Zapněte na pět minut všechny kohoutky s vodou, které doma máte. Pět minut nechte téci studenou vodu a pět minut poté zas teplou. Tím se vaše potrubí osvěží po delší době jeho nepoužívání.

close info shutterstock zoom_in Když přijedete domů z dovolené, než se někdo z vaší rodiny napije, zapněte vodovodní kohoutek na 10 minut a nechte z něj vytéci špinavou vodu.

Pokud chcete své potrubí vyčistit opravdu důkladně a nenechat nic náhodě, jako první odstraňte z kohoutku provzdušňovače. Tím zajistíte, že voda bude mít vysoký průtok.

Čím rychleji se voda bude pohybovat, tím kvalitněji se i vyčistí vaše potrubí. Poté provzdušňovače vyměňte, jelikož hrozí riziko, že se uvnitř nich mohou skrývat nečistoty. Proč je to tak důležité?

Proč pouštět po dovolené vodu

Vysvětlení je vlastně velmi jednoduché. Když nejste doma, nevyužíváte vodu. A čím déle voda sedí, tím vyšší je pak koncentrace kovů, které se v sedící vodě ve vašem potrubí hromadí. A přesně tato voda vyteče, jakmile si budete chtít dát sklenici vody. Proto je opravdu důležité, abyste jako první potrubí vyčistili tím, že na deset minut pustíte vodu. Jinak totiž existuje riziko, že z dlouho sedící vody můžete i onemocnět.

