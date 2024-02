Nebojte se. Ne každý problém s pračkou vyžaduje opraváře. S pračkou, která nevypouští vodu, si poradíte snadno. Pokud se neporouchalo čerpadlo, máte jen problém s ucpaným odtokem a ten je rozhodně řešitelný i podomácku.

Když pračka nevypouští vodu

Zlobí vás pračka? Všimli jste si, že nevypouští vodu a zdá se, že prádlo je velmi mokré i po vyždímání? S tím si možná poradíte i bez pomoci. Jen vědět, kam sáhnout. Za těmito komplikacemi je často docela obyčejná špína ve filtru nebo odpadní hadici. Nejspíš bude potřeba pračku vyčistit a to nejlépe, když není spotřebič pod proudem! Připravte si také kýbl nebo velkou nádobu na zachycení vody, která může při čištění z hadice nebo fitru odtékat.

Jak na odpadní hadici se můžete podívat v tomto příspěvku. Bohužel není úplně jasné, jestli přípravek umí zcela rozpustit obsah hadice, ale zdá se, že ano. I když je takový čistič jistě veliké plus, pořádné eldorádo by jistě udělal i ocet s jedlou sodou. Tento a další videopříspěvky věnující se čistotě v domácnosti najdete na YouTube kanálu „Jak na úklid info“.

Zdroj: Youtube

Ucpaná či skřípnutá odpadní hadice

Pokud pračka nevypouští vodu, určitě je možné, že je problém s hadicí, ale možná i jiný, než byste čekali. Čištění hadice jste už viděli, ale možná, že byla jen skřípnutá. To se stává při manipulací se spotřebičem nebo přesouváním nábytku okolo.

Hadice musí být do odpadu připojená ve výšce mezi 40 a 100 cm nad podlahou. Je to zcela standardní odtok vody, který by měl být na pračku již nachystaný, ale někdy se stane, že všeuměl v domě zasáhne do toho, jak a kde jsou spotřebiče připojené, a pak se můžete velmi divit.

Hadice by měla být napojená na hrdlo odtoku nebo by měla být do hrdla strčená. V tom případě by měl být konec hadice ponořený do odtokové trubky až na délku 15 cm.

close info Natallia Ustsinava / Shutterstock zoom_in Filtr pračky se nachází za šroubovacím uzávěrem. Pozor! V tomto místě bude vytékat nahromaděná voda z pračky ven.

Když je hadice čistá, prohlédněte filtr!

Takže jak je to tedy s tím nevypouštěním vody? Přesto, že čerpadlo pracuje, prádlo je špatně vyprané, málo vyždímané a někdy je vidět na dně bubnu voda i po skončení programu a vytažení prádla. Takto to může vypadat, když máte ucpaný filtr. Je to místo v pračce, ke kterému se dostanete malými dvířky většinou na čelní straně pračky dole u země.

Nač se připravit? Především na to, že až otevřete malá dvířka zatlačením na jeden kraj, budete muset vyšroubovat velkou zátku. Někdy to nejde dobře rukou. Stává se to především, když pračku už před vámi někdo čistil a přiskřípnul o-kroužek těsnění. Ten sice plní svou funkci, ale zároveň je přiskřípnutý v závitu. I když by mělo být možné odšroubovat zátku rukou, možná budete potřebovat kombinačky.

Až se vám podaří zátkou otočit, okamžitě začne vytékat ven voda a může jí být opravdu hodně. Proto si dejte na podlahu staré ručníky, případně tácek rovnou pod výpusť filtru. Bohužel bývá zpravidla velmi nízko u země a málokterá nádoba se pod něj dostane. Po povolení zátky nechte veškerou vodu vytéct. Až budete mít tuto část za sebou, vyšroubujte zátku úplně a podívejte se, co se zachytilo ve filtru.

V tomto místě najdete různé drobnosti a nečistoty. Velmi často mince, gumičky do vlasů nebo drobné kancelářské potřeby, prostě všechno, co se vypralo z kapes a bylo příliš velké, aby to pračka pustila odpadní hubicí ven. Problematické mohou být i rozpadlé různé materiály jako papírové kapesníky, někdy se ale do filtru dostane i dětská ponožka.

Filtr dobře očistěte. Posviťte si dovnitř a podívejte se, jestli není ještě na konci nějaký předmět, který by překážel. Očistěte zátku, ujistěte se, že je kroužek na správném místě a zase ji zašroubujte zpět. Při prvním následujícím praní je dobré zkontrolovat, zda zátka filtru neprotéká a nepotřebuje dotáhnout. Zjistili byste to hned na začátku programu, kdy se pračka napouští.

Zdroje: forbes.com, prosvet.cz