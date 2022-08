Proč si pes honí ocas: Důvodů je několik, mohou být i závažné

Stejně jako jiná zvířata, má i pes své manýry, které jsou mu vlastní. Jedním z nich je jejich neustálé se točení, kdy si pes honí svůj vlastní ocas. Víte, proč to tak je? Někdy může jít o zvláštní druh zábavy, jindy zas o docela zásadní projev nemoci.

Většinou žádný pes nedělá tuto poněkud zvláštní činnost zcela bezdůvodně a v žádném případě to nevypovídá nic o jeho snad špatné inteligenci. Na první pohled vypadá tento pohyb poměrně legračně, ale pes chce svému páníčkovi vždy něco naznačit a dát o sobě vědět. Například štěňata se za svým ocasem honí většinou jen tak pro zábavu. Ovšem pokud to váš již dospělý pes nikdy nedělal, měli byste najít možnou příčinu. Vždy je dobré vědět, jaké důvody k tomu psa vedou a co tím může mít na mysli, protože se to může týkat i jeho zdraví.

Kompulzivní porucha

Nejčastější příčinou tohoto zvláštního pohybu bývá obyčejná nuda, kdy pes není dostatečně aktivní a je pod tlakem nahromaděné a nevybité energie. Honění se za svým ocasem je dost typické pro plemena německých ovčáků a teriérů a většinou je neopustí ani s přibývajícím věkem. Aktivní psi totiž potřebují pravidelný aktivní pohyb.

pes ocas

V případě, že se jedná o poruchu, většinou pramení z dřívějšího traumatu, jako například věznění, fyzického týrání, zranění nebo separační úzkosti zvířete. Psi se tímto neobvyklým pohybem uklidňují a vám nezbývá než to řešit.

Neprůchodné anální žlázy

Jestliže pes provádí točivý pohyb, navíc začal nepříjemně zapáchat a jezdí zadkem po zemi, může se jednat o ucpané anální žlázky. Jedná se o poměrně bolestivé a nebezpečné onemocnění, které byste nikdy neměli brát na lehkou váhu a řešit ho co nejdříve s veterinářem. Při zanedbání by psovi hrozily vážné komplikace a možná i operační zákrok. Podceňovat byste neměli ani potřebnou prevenci, protože tato choroba se často chronicky opakuje a její vznik nemusí být jen vrozeným problémem, ale je ovlivněna mnoha faktory. Nejčastější příčinou bývá nedostatek pohybu, nevhodná strava, řídká stolice spojená s průjmem, zácpa či změna teritoria.

Neurologické onemocnění

Honění ocasu bývá často u psů příznakem epilepsie a epileptické ataky. Bývají často podmíněny nějakou infekcí, ve vážnějších případech i otravou či tumorem. Pejsci jsou v počátku projevů této choroby neklidní a postupně může dojít i ke ztrátě vědomí. Epilepsií trpí zhruba 3 % psů všech ras a jedná se o nevyléčitelnou a celoživotní chorobu, kterou je možné mít pod kontrolou díky lékům od veterináře. Vždy je však nutné pravidelné a důsledné podávání všech předepsaných léčiv.

Časté točení za ocasem může být také signálem, že váš mazlíček pociťuje jistý stres či úzkost. Zdroj: shutterstock.com

Příznak úzkosti a neklidu

Časté točení za ocasem může být také signálem, že váš mazlíček pociťuje jistý stres či úzkost. Je to dost podobné jako když si někteří lidé podvědomě poklepávají nohou nebo si vytrhávají vlasy. Pes totiž během honění za ocasem pociťuje jakési uspokojení, kdy se mu do krve uvolňuje endorfin – hormon štěstí, který navozuje jistý dojem dobré nálady a štěstí. Proto zjistěte, zda vašemu mazlíčkovi něco neschází. Častým spouštěčem bývá nedostatečná výživa, málo pohybu nebo nepravidelný a nedostatečný spánek.

