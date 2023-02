Proč naše babičky chodily spát v rukavicích a proč byste měli taky

Kdo by neměl rád čas odpočinku a spánku. Každý však chodí spát jinak oblečený, ne-li nahý, a málokdo má přes noc navlečené rukavice nebo i teplé ponožky. Díky nim si ale můžete velmi zkvalitnit spánek a podpořit své zdraví. Přesvědčte se sami!

Jednou z nepříjemných nevýhod zimy jsou neustále studené a suché končetiny. I když používáte různé hydratační krémy, nemusí to mít vždy ten správný účinek. Vyzkoušeli jste ale někdy spát v rukavicích? Opravdu to je zdravotní zázrak! Správné rukavice vám pomohou správně hydratovat ruce, díky čemuž přestanou být suché.

Prodyšný materiál na ruce

Aby se vám v noci ruce nepotili, je potřeba mít rukavice z prodyšného materiálu. Před tím, než si je nasadíte, si ruce důkladně omyjte vodou a promažte hydratačním krémem. Na noc tak dopřejete rukám nejlepší možnou péči, za kterou se vám ruce odmění. Rukavice napomůžou absorbovat krém do pokožky, díky čemuž se omladí a bude opět zdravá.

Ruce promazávejte kvalitním olejem nebo krémem. Zdroj: shutterstock.com

Pravidelné čištění rukavic

Jelikož se rukavice dostávají do kontaktu s krémem, měli byste je pravidelně čistit, aby v nich nedošlo ke žluknutí oleje. Po sundání je proto opláchněte ve vodě a přehoďte je třeba přes židli, kde vám do večera, než je budete opět potřebovat, krásně uschnou. Není složité, ani náročného na čas a není to nic, co byste nemohli přiřadit do své každodenní rutiny.

Ponožky proti nespavosti

Stejně jako ruce, tak i nohy byste měli udržovat přes noc v teple. Pro ty, co trpí nespavostí, to může mít zásadní význam. Nošením ponožek se vám podaří usnout mnohem rychleji, a to jen díky teplu, který rozšiřuje kožní cévy, jimiž následně protéká více krve a tělo se tak snadněji uvolní. Je to pro něj signál k odpočinku. Zároveň začne vyplavovat spánkový hormon zvaný melatonin, po kterém se budete cítit příjemně uvolnění a ospalí.

Ponožky na spaní pomáhají i ženám v menopauze. Zdroj: Profimedia

Volba správného pyžama

Abyste měli opravdu kvalitní spánek, je důležité se cítit v posteli dobře. Proto ani tak moc nezáleží v čem spíte, pokud vám to vyhovuje. Rozhodně by vás oblečení nemělo nikde tlačit ani škrtit. Vhodnou volbou jsou především obyčejná pyžama, u kterých se nevyskytují žádné kapsy ani okrasné knoflíky, které by vás v noci mohly omezovat.

Rozdílné v horku a zimě

Úspěch dobrého spánku záleží také na pokojové teplotě a co máte zrovna na sobě za materiál. Jestliže máte v pokoji horko, je dobré dát přednost materiálu, který má absorpční vlastnosti a je příjemný na dotek. Naopak pokud spíte raději v zimě, vyhledávejte oblečení z bavlny, jež je velmi oblíbená pro svou poddajnost a měkkost. Zároveň v ní nebudete mrznout, jelikož vás skvěle zahřeje.

Zdroje: novinky.cz, lifesavvy.com, vyspise.cz