Proč vám špatně myje myčka na nádobí? Pravděpodobně děláte banální chybu

V dnešní době už je myčka na nádobí věrnou přítelkyní mnoha domácností. Aby dsprávně fungovala, je důležité se o ni dobře starat a dát jí správnou péči. Odmění se vám za to skvěle umytým nádobím. Když myje špatně a nedokonale, je potřeba se neprodleně zamyslet proč.

Zdá se vám, že vaše myčka poslední dobou neumývá nádobí tak dokonale, jak by měla? Nebo máte pocit, že po skončení mycího cyklu nevychází z vaší kuchyňské pomocnice zrovna příjemná vůně? Někde se pravděpodobně stala chyba! Pojďte po ní zapátrat a odstranit ji. Není nutné volat hned opraváře, protože často stačí pár kroků a vaše myčka bude zase fungovat jako dřív.

Myčka má ráda jen nádobí, které do ní opravdu patří

Myčka není všemocná. V každém případě do ní nedávejte nádobí, které v ní nemá co dělat. Myčka k nim nebude šetrná a může je zbytečně i poničit. Nádobí či kuchyňské pomůcky, které jsou ze dřeva či z plastů, do sebe natáhnou chemikálie z čistících prostředků, které se pak snadno uvolní do připravovaného jídla. A to určitě nechcete. Jaké nádobí do myčky tedy nepatří? Nože, teflonové pánve a hrnce, dřevěná prkýnka a vařečky, nádobí zdobené zlatem, kovem a obrázky a staré nebo starožitné nádobí z mosazi, mědi, zinku, hliníku a některé plasty.

Myčka ocení dokonale rozmístěné nádobí

Jednou z nejčastějších chyb pro správný provoz myčky bývá špatné rozložení a umístění nádobí. Držte se pravidla, že všeho moc škodí. Určitě vaši pomocnici nepřecpávejte. Znemožnilo by to rovnoměrné umytí.

Drobnější nádoby skládejte do horního koše, a to vždy dnem vzhůru a nejlépe také našikmo. Zdroj: profimedia.cz

Velké špinavé nádoby

Jedná se například o talíře, které je nejlepší umístit do spodního koše za sebe tak, aby se nedotýkaly. Skládejte je špinavou stranou do středu myčky, aby se na ně dostalo potřebné množství vody.

Hrnce a pánve

Pokud máte nádobí, které do myčky může, dejte ho vždy také do spodního koše. Na jedné straně nádobu vždy trochu nadzdvihněte, aby z ní voda mohla snadno odtéct.

Skleničky, hrnečky i misky

Drobnější nádoby skládejte do horního koše, a to vždy dnem vzhůru a nejlépe také našikmo. Voda snadno steče a nebude se držet tam, kde nemá.

Plastové náčiní, nádobí i krabičky

Umístěte je také vždy v horním koši a co nejdále od topného tělesa, které je obvykle umístěno na dně myčky.

Příbory do košíku

Vždy je ukládejte rukojetí dolů a rozmístěte je co nejdále od sebe, aby se voda mezi ně dostala. Víte, co je velmi praktické a usnadní vám to práci? Když budete rovnou třídit nože, vidličky a lžíce do stejných přihrádek. Nebudete je k sobě muset řadit podle druhu při úklidu nádobí. Ostré nože ukládejte do košíku opatrně a vždy špičkou dolů nebo naplocho do horního koše. V případě, že mají dřevěnou rukojeť, umyjte je raději v ruce. Nástroje jako servírovací lžíce a naběračky pokládejte do horního koše mezi hrnky. V koši na příbory by příliš vyčnívaly, a mohly by zablokovat otočné rameno s rozstřikovačem vody.

Zvolte správný program

Vždy, než spustíte program myčky, zhodnoťte stav vloženého nádobí. Na hodně špinavé nádobí, jako jsou pekáče nebo hrnce, je potřeba použít intenzivní program při vyšší teplotě, případně program předmytí. Na připečené nádobí někdy nezabere ani ten, v takovém případě je potřeba nádobí odmočit nebo předmýt ručně.

Sůl nad zlato

Častým problémem bývá tvrdá voda, která má za následek jednak nepříliš dobře umyté nádobí, jednak může uvnitř potrubí udělat pěknou neplechu. Většina dnešních myček již počítá s nutností změkčování vody, proto se do speciální přihrádky přisypává sůl. Takže vždy, když se na vašem nádobí objeví matný bílý povlak, zkontrolujte, zda je v myčce dostatek soli.

Většina dnešních myček již počítá s nutností změkčování vody, proto se do speciální přihrádky přisypává sůl. Zdroj: profimedia.cz

Dostatek leštidla zaručí lesk

Objevily se na vašich příborech rezavé tečky? Zbytky jídla s obsahem soli nebo kyselin jsou schopny narušit povrch příborů a vytvořit nevzhledné skvrny. Vyhnete se tomu použitím programu předmytí a přidáním leštidla. Jeho nedostatek poznáte také podle toho, že na nádobí zůstanou zaschlé kapky. Ale pozor, všeho s mírou, nepřežeňte to. Když je po umytí hrnek i talíř samá šmouha a pruh, nejspíš je leštidla víc, než je potřeba. Kromě šmouh se vám může začít v myčce při nadbytku leštidla tvořit i pěna. Dávkujte ho proto správně.

I myčka potřebuje umýt

Může se však stát, že je vaše myčka jednoduše zanesená a ani dostatek soli tento problém nevyřeší. Proto zkontrolujte, zda není ucpaný filtr. Koukněte také na trysky na otočných ramenech, některé by mohly být neprůchodné. Jednoduše je odmontujte, rozdělejte a vymyjte. Určitě věnujte i dostatečný čas celému vnitřku myčky. Sáhněte buď po speciálních přípravcích, které se dají běžně koupit, anebo můžete opět využít služeb věrných domácích pomocníků, kterými jsou jedlá soda, ocet či kyselina citronová. Velice snadno uvedou vaši myčku zase do formy a bude vám skvěle sloužit.

