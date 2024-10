I ti největší milovníci přírody a nejrůznější drobotiny mívají problém s nevítanými osminohými hosty, kteří se hlavně v tomto podzimním období uchylují do tepla našich domovů. Nemusíme být ani velkými arachnofobiky, abychom se raději pokusili ubránit si vlastní prostor před těmito vetřelci.

Venkovní teploty pomalu začínají klesat, potravy ubývá a den se povážlivě krátí. To je pro mnohá zvířata, hmyz, ale i pavouky neklamný důkaz toho, že bude třeba vyhledat zimní útočiště. Bohužel je pro ně ideálním prostředím náš byt. U některých nám to tolik nevadí, ježka klidně ubytujeme v garáži, ale pavouci v obýváku, to je noční můra každého arachnofobika.

Vypořádejte se s pavoučími nájezdy podle videa na youtube od pestcontrolexperts:

Zdroj: Youtube

Nezvěte je domů

Teplo a sucho, to je to, co pavouci pro svůj zimní život potřebují. A my jim takové podmínky doslova nabízíme, a dokonce je nevědomky zveme domů. Jak? Jednoduše tím, že necháváme v tuto roční dobu stále otevřená okna, někdy dokonce i přes noc.

V takovém případě si můžeme být téměř jisti, že se za skříněmi nebo v jiných temných koutech již nějací pavouci pomalu zabydlují. Je pak jen otázkou času, kdy si některý z nich udělá ze svého nového domova výlet ve chvíli, kdy si jej všimneme. A pak začíná teprve ta pravá honička.

Zavírat a opravit

Jak zabránit pavoukům, aby se pokusili sdílet s námi náš domov? Není to tak docela jednoduché, ale některé kroky mohou pomoci jejich útok minimalizovat. Jak už bylo uvedeno, největším lákadlem jsou samozřejmě otevřená okna a dveře. Takové pozvánce nelze odolat. Ale i když se postaráme o to, aby takové otvory “zmizely”, musíme si uvědomit, že se pavouk provlékne i tou nejmenší skulinkou.

close info Profimedia zoom_in Strach z pavouků je velmi častý a trápí velkou část populace, bez ohledu na pohlaví.

Utěsněte skuliny

Tam, kde profukuje průvan – například pode dveřmi – tam se také s velkou dávkou jistoty vejde i poměrně velký pavouk. Bude proto vhodné nainstalovat kolem dveří i oken těsnění. Za prvé splní svůj účel v obraně proti pavoukům i dalšímu hmyzu a navíc pomohou v šetření energiemi na vytápění.

Pomohou i sítě

Abyste mohli větrat a zároveň se zbavili rizika setkání s pavoukem uvnitř bytu, nainstalujte si do oken sítě proti hmyzu. Dejte si ale dobrý pozor, aby skutečně přesně doléhaly, jinak si pavouci svůj vstup jistě najdou.

A aby to všechno fungovalo ještě lépe, bude potřeba uklidit kolem domu. Čím méně dočasných úkrytů před proniknutím do domu jim v jeho blízkosti nabídneme, tím méně se jim bude chtít zkoušet další a další vstupní cestičky.

Zkuste i další triky

Jak ještě kromě nutného zavírání oken, zvláště v noci, můžete znepříjemnit pavoukům pobyt ve vaší blízkosti? Zkuste se vžít do jejich světa. Živí se hmyzem, který se zvláště za tmy shromažďuje u jakéhokoli zdvoje světla.

Zbytečně rozsvícená žárovka nebo jiné noční svítidlo poblíž vchodu jsou tedy jedinečným lákadlem nejprve pro hmyz a v jeho závěsu také pro pavouky. Rada tedy zní jasně: zhasínejte.

Pomohou i obyčejné kaštany

Dobrým nápadem je také umístění některých rostlin a drobností na okenní parapet. Je prokázáno, že pavouky odpuzují výrazné vůně, jako je levandule, citronová tráva, ale dokonce i obyčejné kaštany, z nichž navíc můžete vyrobit krásnou podzimní pavoukoodpudivou dekoraci.

Nejsou nebezpeční, ale vysvětlujte to arachnofobikům...

Možností, jak zamezit většině pavouků v usídlení se u vás doma je dost, bohužel žádné z nich není stoprocentně účinné. Když ale nějakého přece jen doma potkáte, zkuste si uvědomit, že není nebezpečný, jen tak vypadá.

Logika je ale jedna věc, arachnofobikova psychika je věc docela jiná. Každopádně než pavouka zabít bude lepší, když zavoláte nebojácného člověka, který jej vynese ven. Přece jen je to tvor v přírodě užitečný.

