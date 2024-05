Jaro je v rozpuku, a to znamená, že i škůdci se probouzí k životu. A mají zálusk i na vaše milované rostlinky. Zkuste k pokojovkám zapíchnout hlavičky zápalek, abyste je před škůdci ochránili.

Jaro je v plném rozpuku a léto je velice blízko za ním. Sezóna tepla, krásy a přírody, ale také otravných škůdců. Ti nečíhají pouze venku, nýbrž mají zálusk i na vaše pokojové rostliny.

Pokud chcete, aby vaše pokojovky byly od nepříjemných parazitů chráněné, a navíc dostaly dostatek živin, zkuste následující trik s hlavičkou od zápalek. Budete překvapeni, jak zdravé a silné vaše pokojovky budou.

Otravní škůdci

Pokojové rostliny dokážou z každého temného a depresivního kouta udělat skvostnou a veselou záležitost, proto jsou v domácnosti tak důležité. Pokud ovšem máte problém s tím, že se vaší rostlince nedaří, neklesejte na mysli.

Důvodů může být mnoho. Možná je to způsobeno přílišným nebo naopak nedostatečným zaléváním, možná za to může nepříznivé umístění. Někdy je to však vinou škůdců, kteří vysávají z rostliny její živiny.

close info Profimedia zoom_in Pokud vám vaše pokojová rostlina uvadá, může to být způsobeno mnoha faktory. Moc málo vody, nebo naopak až moc vláhy, špatné umístění, nebo zákeřní škůdci.

Jedním z těchto škůdců může být například smutnice. To jsou černé miniaturní mušky, které kladou vajíčka do půdy pokojových rostlin. Jakmile se vajíčka vylíhnou v larvy, vaše rostlina je ohrožena. Larvy totiž začnou vysávat její živiny a okusovat kořínky. Tím pádem začne rostlina usychat, žloutnout, a když rychle nezakročíte, tak vám uhyne.

Květináč a zápalky

Oheň nepatří malým dětem do rukou, a už vůbec by se neměl přibližovat k živým rostlinám. Ovšem, pokud zápalky nepoužijete k tomu, abyste vaši pokojovku upálili, mohou vám být velice užitečné, a dokonce naprosto odradí veškeré škůdce.

Hlavičky od sirek mohou vaší pokojové rostlině úžasně zachránit život. Jejich blahodárné účinky spočívají v hlavičkách. Díky jejich chemickému složení, které nejen odpuzuje škůdce, ale také pročišťuje hlínu a dodává rostlině důležité živiny, jako například fosfor, bude vaše pokojovka zdravější a silnější než kdykoliv předtím.

Proto si vezměte sirky, které máte doma, a zapíchněte je hlavičkou směrem do hlíny. Jedna sirka samozřejmě nestačí. Množství záleží na velikosti květináče. Když je malý, bude sirek stačit jen troška, pokud je však objemnější, nebojte se jich do hlíny přidat více.

