Vánoční atmosféra, čtvrtá adventní neděle se blíží a nic nedá vašemu domovu takovou vánoční atmosféru jako voňavé svíčky. Bohužel jsou většinou drahé a nevydrží dlouho. Máme pro vás ale skvělý trik. Podívejte.

Svíčky v sobě skrývají neuvěřitelně hlubokou symboliku. Nezapalují se pouze během Vánoc, nýbrž vždy, když vzpomínáme na někoho, kdo už s námi není, nebo když se slaví narozeniny. Na svátky se zapalují svíčky, staly se i symbolem víry, zkrátka jich není nikdy dost. Co se adventu týče, svíčky na adventním věnci symbolizují světové strany, kterým žehná Ježíš. V posledních pár letech neskutečně letí svíčky, které mají různé vůně a jsou schopny provonět celý byt. Některé dokonce při hoření vydávají praskavý zvuk krbu, což umí v bytě či domě naladit tu správnou vánoční atmosféru. Nevýhoda těchto svíček ale je, že na to, jak jsou drahé, toho moc nevydrží.

Video, jak si vlastnoručně vyrobit svíčku, najdete na Youtube kanále Mezi náma holkama:

Zdroj: Youtube

Správný vosk

O době hoření nerozhoduje pouze jejich velikost. Záleží i na vosku, a dokonce i na teplotě, jestli máte v bytě teplo, nebo chlad. Nenaleťte proto prodejcům, kteří vyrábějí velké svíčky. Může to být jen trik, aby vás obrali o peníze. Napřed vždy zkontrolujte, z jakého vosku jsou vyrobeny. Ať je svíčka sebevětší, když je vyrobena z nekvalitního vosku, vydrží jen pár dní. Mezi vosky nejlepší kvality patří například včelí, palmový nebo sójový. Dávejte pozor na vosk z parafínu, ten při zapálení může vypouštět škodlivé látky a ubývá na kvalitě.

close info Profimedia zoom_in Aby vám svíčka déle hořela a vosk se tak rychle neroztavil, stačí ji dát na pár hodin do lednice či mrazáku.

Prodloužení hoření svíček

Pokud chcete, aby vám i ta nejméně kvalitní svíčka posloužila pětkrát déle než normálně, je tento trik přesně pro vás. Stačí jen, abyste dali svíčku zamrazit. Pokud máte v bytě teplo, vosk se rychleji rozpouští. Proto dejte svíčku na noc do lednice nebo mrazáku. Vosk se zamrazí a při zapálení knotu se bude daleko pomaleji tavit. Další skvělý a jednoduchý trik je použití soli. Vezměte si misku a napusťte do ní trochu vody. Vsypte do ní sůl a promíchejte. Do slané vody následně svíčku položte a nechte ji ve vodě pár hodin. Pak už jen stačí vyndat, nasypat ještě trochu soli kolem knotu a zapálit. Svíčka vám tak vydrží mnohem déle.

Zdroje: www.tvorivy-svet.cz, magazin.biooo.cz