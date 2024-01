Naučte se správně starat o vaše kuchyňské spotřebiče! Vydrží vám významně déle a to nejen díky správnému nastavení. Ledničky nesnáší teplo, vadí jim ale i šikmá podlaha nebo nevhodné skladování potravin. Jak pečovat o ledničky, aby vydržely léta bezchybně fungovat?

Uržte při životě starý model a zacházejte správně i s novou lednicí

Také máte pocit, že ty starší spotřebiče vydržely déle? Snad! Na druhou stranu jsou dnes k mání energeticky méně náročné lednice i další domácí spotřebiče a při aktuálních cenách energií není o čem debatovat. Nízká spotřeba se počítá! Aby vám vaše krásná a nová lednice vydržela co nejdéle, musíte se o ni také starat. Optimální nastavení a péče o ni zajistí spokojené roky užívání, ideálně i bez poruch!

Podobná péče platí i pro starší modely. Když jim budete věnovat trochu pozornosti navíc, vydrží ještě pěknou řádku let. Stará lednička má sice o něco vyšší spotřebu, ale kupovat nový spotřebič také není levný špás.

close info Profimedia zoom_in O staré i nové lednice se starejte, vydrží vám významně déle.

Jak se starat o lednici?

Úzkostlivě se staráme o svá auta nebo byty a domy, ale od spotřebičů prostě očekáváme, že poběží roky, než se něco rozbije. A to i přes obecně známý fakt, že sehnat dnes opraváře je téměř nadlidský výkon. Jak se starat o lednici starou i novou, aby co nejdéle vydržela?

V každém případě by lednice nebo mrazák neměly být v blízkosti zdroje tepla. To není jen radiátor, ale také trouba nebo sporák. V některých státech je to dokonce nařízené vyhláškou, u nás se jedná jen o doporučení. Tím je třeba to, že bychom neměli postavit lednici ani na místo, kde na ni bude svítit slunce. Důležité je zohlednit otevírání na konkrétní stranu, ideálním stanovištěm je roh místnosti a alespoň centimetrový odstup ze stran, zhruba 5 cm od zdi za lednicí.

Lednice by měla být v každém případě v rovině. To je sice logické, ale na starých podlahách či dlažbě to nemusí být vždy automatické. Zkontrolujte proto umístěnou lednici vodováhou a případně vyšroubujete podle potřeby nožičky spotřebiče. Je to velmi důležité pro odtok vody, která se v lednici sráží. V případě, že je lednice nakloněná příliš dopředu, budete mít kolem dvířek loužičky vody a v odtokových kanálcích se začnou tvoři plísně, které kvůli náklonu špatný odtok ještě zhorší.

Po přesunu na výšku se doporučuje zapnutí a zprovoznění po dvou hodinách, pokud byla lednice naležato a následně postavená, pak je třeba vyčkat celých 24 hodin.

Ideální pro provoz je pokojová teplota čili 20 °C. Každý 1 °C zvyšuje spotřebu o 4 % a zároveň zatěžuje motor. Minimální teplota v místnosti, kde je lednice, by neměla být ani nižší než 16 °C.

Důležitá je také provozní teplota lednice, která by se měla pohybovat mezi 4 až 5 °C. Některé lednice mají vestavěné upozornění na dvířka otevřená déle než minutu. Ze strany lednice je to trochu šikana, nicméně chytré řešení, jak minimalizovat „větrání“ a civění jako do výkladní skříně, ze kterého rodiče často osočují své potomky.

close info Shutterstock zoom_in Nastavte správnou teplotu, vyhněte se blízkému zdroji tepla, naučte se správně skladovat potraviny a nekoukejte do lednice jako do výkladní skříně.

U starých lednic kontolujte i toto

K péči o lednici i vaši kapsu patří správné umísťování potravin v lednici. Vyvarujte se odpařování a veškeré potraviny kromě zeleniny a ovoce ukládejte v uzavřeném kontejneru a již vychlazené. Na ukládání zeleniny a ovoce mají moderní lednice speciální přihrádky či zásuvky, u starých budete muset spoléhat na zdravý rozum.

Lednici je určitě vhodné udržovat čistou. Pokud se začne někde hromadit voda nebo dokonce led, pak zbystřete a okamžitě problém řešte. U starších modelů je nutné pravidelné odmrazování, ale pečovat byste měli také o zevnějšek spotřebiče.

Například není vhodné stavět cokoli na lednici. I když je to jistě využitelný prostor, nedopatřením tak lednici zahříváte. Pozornost věnujte i zadní straně, kde se hromadí prach. Alespoň jednou za rok byste měli vysavačem veškeré nečistoty odstranit. Staré druhy lednic mají ze zadní strany také volně přístupný odparník, který můžete očisit a zkontrolovat.

Zdroje: consumerreports.org, spotrebitelov.cz, aazdravi.cz