Máte také krásný fíkus benjamín čili malolistý? Je ozdobou vašeho domova nebo zrovna opadal a vy se děsíte toho, co přijde teď? Nebojte se a zjistěte, co se stalo. Šance, že znova obrazí, jsou opravdu velké. Ideální ale bude opelichaný fíkus prořezat.

Co trápí váš fíkus?

Fíkusy jsou miláčky našich domovů, kanceláří i různých veřejných budov. Jsou to ale citlivky, které nesnášejí změnu. Na druhou stranu, zlikvidovat takový fíkus také není jen tak. Je to totiž rostlina, která výborně obráží. Co dělat, když vám začne chřadnout?

Podívejte se na příspěvek z YouTube kanálu Spokojené Pokojovky, kde vám autorka poví všechno důležité o tom, jak pomoci strádajícímu fíkusu.

Zdroj: Youtube

Chřadne váš fíkus? A víte co mu chybí?

Fíkus je z přemístění ve stresu, může ho také v zimě ovanout příliš studený vzduch nebo může poměrně snadno dojít k přemokření, pokud zůstane v misce nebo krytce květináče příliš mnoho vody. Co s tím? Buďte opatrní, ale s péčí to ani nepřehánějte.

Je to holt pokojovka, která potřebuje dost rozptýleného než přímého světla. V teplých krajích zvládá snadno i polední severoafrický žár, ale v květináči doma jí dopřejte pěkné místo za záclonou.

I když je vhodné, aby měl fíkus hodně světla, zvolte raději okno, které není často otevřené a používané k větrání.

Právě průvan může být také problematický. Fíkusy potřebují alespoň 15 °C a v létě milují letnění na zahradě nebo balkonu. Zálivka je vhodná sice vydatná a rozhodně nesmí rostlina stát ve vodě. Nechte vodu květináčem protéct a zbytek z misky nebo krytky odstraňte.

Máte novou rostlinu? Fíkus je vhodné přesadit do zahradního substrátu nebo zeminy pro pokojovky hned po zakoupení. Nezapomeňte na drenážní vrstvu na dně květináče. Během přesazování také můžete rostlinu řádně prozkoumat, abyste viděli, jak bohatý je kořenový bal.

Ten můžete i mírně zakrátit, stejně jako korunu. Přihnojování není nutné, ale můžete i fíkusu přilepšit hnojivy pro pokojovky v zálivce nebo takové, které se přidají do substrátu. Přesazování starší rostliny se hodí zhruba po dvou až pěti letech.

Přesadit, prořezat nebo oboje?

Fíkus běžně po několika listech trochu opadává. Pokud ale shazuje hodně listí, nutně to nemusíte považovat ze nějakou tragédii, i když je to samozřejmě škoda.

V případě, že rostlina opadává vydatně, budete muset nejen zjistit důvod, ale také zmenšit korunu. Fíkusy totiž obrážejí jen na konci větví.

Prořezáním fíkusu podpoříte nové obrážení, a tím pádem také zhoustnutí koruny a zelenání se i na starším dřevě, které by jinak zůstalo holé. Při řezu bude vytékat z živého dřeva bílý latex, který sám zaschne. Nesahejte na něj však rukama, může kůži mírně podráždit.

Korunu tvarujte přiměřeně ze všech stran. Podle řezu také zjistíte, zda je stromek stále živý nebo některé větve uschly. Řez provádějte ostrými a také čistými nůžkami nebo nožem malý kousek za očkem čili kolínkem, ze kterého následně může rašit budoucí lístek.

Řez je jedna věc, druhý problém se může týkat kořenů. V případě, že dochází k jejich zahnívání, pak je vhodné nejen pozdržet zálivku, ale případně také rostlinu přesadit. Během toho můžete opět prozkoumat kořeny, odstranit problematické části a zanechat jen zdravý bal.

To stejné se doporučuje také v případě, kdy bojujete s puklicemi, které vyloženě milují fíkusy. Puklice totiž netrápí rostlinu jen na kmínu, větvičkách a listech, jsou bohužel i v půdě. Pokud tedy přikročíte k postřikům a likvidaci puklic v nadzemní části, ošetřete také kořeny a rostlinu přesaďte do nového substrátu. Starý vyhoďte a nic do něj nesázejte.

Zdroje: gardeningknowhow.com, skrblik.cz