Kdepak tráví čas váš chlupatý čtyřnohý přítel? Společně s vámi na sedačce nebo snad i v posteli? Jak jste si poradili s všudypřítomnými chlupy? Vyzkoušejte tipy a triky, které mezi sebou sdílejí majitelé psů. K úklidu používají docela obyčejné pomůcky z domácnosti! Třeba i pemzu.

Když chlupáči línají

Psí chlupy mohou být natolik otravné, že si výběr pejska napříště rozmyslíte. Nemusí to znamenat, že si psa nepořídíte vůbec, ale třeba zvážíte jiné plemeno. Zatímco někteří chlupáči jsou obdařeni kožichy, které musí každý rok dvakrát obměnit, jiní pejsci línají významně méně ač nepatří mezi podivně vzhlížející naháče. A pozor. Samozřejmě i kočky línají!

Nicméně máte, co jste si pořídili, a teď je potřeba porvat se s vrstvami chlupů, které se vyjímají nejen na vašem oblečení, ale i na koberci a potazích nábytku. Co teď s tím? Tipů a triků, jak si poradit s psími chlupy je habaděj!

Než uklidíte doma, vykartáčujte psa!

Základ všeho je poctivé kartáčování psa nebo kočky. Nutné je najít takový kartáč nebo hřeben, který bude při vyčesávání zvířete lapat srst a vy ji následně v chomáčích stáhnete. Tato poměrně náročná disciplína je jistě proveditelná i doma, významně vhodnější je ale kartáčování psa během procházky venku.

V odlehlejších lesích nebo jiné volné přírodě navíc chlupy vůbec ničemu nevadí a jistě je můžete zanechat i na místě, pokud vám to ale vadí nebo se nikam dál do přírody nechystáte, určitě chlupy posbírejte a vyhoďte do koše.

Vzhledem k tomu, že sbírání chlupů napomáhá také vlhkost, za vyzkoušení určitě stojí kartáče, které se inzerují jako pomůcka pro vyčesávání chlupů u koček. Do dutého kartáče se nalije troška tekutiny a tento kartáč ji pak přemění na páru uvolňující se během vyčesávání.

close info Shutterstock zoom_in Vyčesat lze velké množství chlupů. Zajděte si na procházku někam do přírody a pejska řádně vykartáčujte.

Na chlupy platí válečky, stěrka i pemza

Rozhodně je ale možné zbavovat se chlupů v domácnosti i dalšími docela běžnými pomůckami. Mezi takové patří lepící páska nebo válečky s lepivým papírem, gumové omyvatelné válečky, gumové rukavice, houbička na mytí nádobí, ale také pemza.

Lepící páska a válečky jsou rozhodně funkční, ale na druhou stranu přece jen něco stojí. V okamžiku, kdy jsou celé polepené, nezbývá než použitý materiál odstranit, vyhodit a pokračovat s novým. Tento způsob se rozhodně hodí použít na oblečení a je to rychlé řešení, jak se zbavit pár zapomenutých chloupků před odchodem z domu. Gumové válečky jsou stejně účinné a díky omyvatelnosti také téměř nesmrtelné.

Vlhkou rukou, rukavicí nebo pemzou či stěrkou na okna můžete z potahů stáhnout chlupy do chomáčů a těch se průběžně zbavovat. Pemza je sice účinným nástrojem, ale jen na některé povrchy. Dejte si pozor na její tvrdost! Pracujte s ní proto zlehka, především na hranách čalouněného nábytku. Nedřete a použijte ji především na povrchy podobné plyši nebo s chloupkem. Dobře se používá také na klasické husté orientální koberce s vysokým vlasem, ze kterých krásně posbírá srst. Na takové koberce funguje dobře i hustý kartáč. Nadřete se u práce významně víc, ale s perfektním výsledkem.

S odstraněním chlupů z nábytku a koberců vám samozřejmě pomohou také vysavače. I když robotické mohou jen těžko konkurovat klasickému vysavači, mají přesto své využití. Významně mohou pomoci s každodenní údržbou podlah, a i to se samozřejmě počítá.

Do pračky si určitě pořiďte také kuličky s povrchem ze suchého zipu. Jemné háčky zbaví vaše prádlo chlupů, a navíc také pročešou svetry. Nezapomeňte je ale před každým praním od chlupů zase poctivě očistit.

