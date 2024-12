Pokud si všimnete, že radiátor není rovnoměrně teplý, je to známka problému, který lze celkem snadno vyřešit. Studená horní část bývá způsobena zavzdušněním, ale v opačném případě se může jednat o několik problémů, které bude dobré umět rozlišit. V nejhorším případě bychom mohli přijít o celý kotel.

Jak vlastně fungují radiátory? Kotel ohřeje vodu, a ta dále postupuje potrubím do každého z radiátorů, v nichž koluje poměrně hustou sítí trubek (a samozřejmě po cestě ztrácí svoji teplotu). Proto se na konci celého cyklu vrací zpět do kotle, aby nabrala další stupně a mohla se vrátit do oběhu. Celý systém tak musí být v rovnováze, dobře seřízený a také správně ošetřovaný. Je-li některá část radiátoru chladnější než jiná, může to znamenat hned několik problémů.

O žebrový radiátor můžete pečovat také podle návodu v youtubovém videu v kanálu Čistá pohoda:

Zdroj: Youtube

Ne vždy stačí odvzdušnit radiátor

Nejčastěji se setkáváme s případem, kdy je chladná horní část radiátoru, což velmi snadno vyřešíme odvzdušením radiátoru. Pootočením kohoutkem zajistíme únik vzduchu a jakmile začne téct voda, máme hotovo. Jiné to je ale v opačném případě, tedy ve chvíli, kdy radiátor více hřeje v horní části, než u země.

Čím to může být? S největší pravděpodobností se ve spodní části radiátoru nahromadil kal, případně jiné nečistoty, jako jsou částečky rzi, ale třeba i vodní kámen ve starším systému. Horká voda se tak nedostane do celého tělesa a spodní část tak nemůže plnit svoji funkci.

Trochu složitější proces

Přiznejme si, že řešení této situace není tak jednoduché, jako je tomu u obyčejného odvzdušnění. Jako první krok je možné zkusit přidat do vody, která systémem koluje, speciální přípravek, jenž je určen speciálně k rozpouštění těchto usazenin.

Budete-li mít štěstí, po poměrně krátkém čase se obnoví správná funkce celého systému. Po hodině kolování takovéhoto přípravku bude třeba vyměnit vodu a mohlo by být hotovo. Ne vždy se to ale podaří takto rychle.

close info Profimedia / profimedia zoom_in Radiátor potřebuje pravidelnou péči.

Pustíte se do toho sami?

Jestliže nepůjde vyčistit radiátor tímto relativně jednoduchým systémem, bude na čase zapřemýšlet, zda další postup nenecháte raději odborníkovi, protože patrně bude muset dojít k důkladnému vyčištění radiátoru.

To už je proces, při kterém je třeba těleso odpojit od systému, a to není nic jednoduchého. Nejprve bude potřeba uzavřít ventil na nulu (nebo hvězdičku). Dále je nutné uzavřít i méně nápadný ventil na druhém konci radiátoru, který lze nejpravděpodobněji najít pod plastovým krytem. Pokud uděláte vše správně, radiátor během hodiny výrazně zchladne a bude připraven na další postup.

Voda musí pryč

Nyní bude potřeba radiátor vypustit - ale pozor: je v něm více vody, než by se mohlo zdát. Připravte si proto raději více nádob, abyste nemuseli brzy vytírat celou místnost. Aby voda vytekla, bude nutné otevřít také odvzdušňovací ventil v horní části radiátoru.

Až bude radiátor prázdný, přijde na řadu složitější manévr (proto ty úvahy o přenechání této činnosti odborníkovi). Radiátor je třeba odmontovat od systému, sejmout z držáků a na vhodném místě proplachovat vodou z hadice tak dlouho, až bude vytékat zcela čistá voda. Podaří-li se to, je vyhráno.

Návrat k normálu

Následovat bude vrácení radiátoru na své místo, propojení trubek a zapnutí při otevřeném odvzdušňovacím kohoutu. Těleso se začne znovu plnit horkou vodou, a jakmile začne ze zmiňovaného otvoru vytékat voda, zavřete jej a mělo by být skutečně hotovo. Není to jednoduché, ale za záchranu topení taková akce jistě stojí. Pustíte se do toho sami?

Prevence bude lepší

Ještě lepší než správné čistění je ale správná prevence. Jak bylo uvedeno, existují přípravky, které mohou spolu s vodou kolovat systémem a bránit usazování kalu a dalších nečistot, případně speciální filtry, jež je možné instalovat jako součást okruhu. Zauvažujte o takovém řešení, je to jednodušší než řešit následky nevšímavosti.

Zdroje: onninen.pl, forum.tzb-info.cz, idealheating.com