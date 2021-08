Proč nikdy nedávat rajčata do lednice?

Chlazení prodlužuje trvanlivost a zpomaluje proces zrání. Pokud dáte potravinu do ledničky, s největší pravděpodobností tím zabráníte jejímu zkažení. U rajčat to funguje podobně, avšak tato snaha si vybírá svou daň na chuti a konzistenci. Proč nedávat rajčata do ledničky?

Rajčata máme spojená s létem, sluncem a svěžestí. Není divu. Zralé plody vytvoří doslova „nebe v ústech". Je však možné, že jste si zakoupená rajčata nebo vaši úrodu uložili do chladu s cílem prodloužit jejich trvanlivost. Po několika dnech vás ale jejich chuť zklamala. Co se stalo?

Rajčata v lednici

Chlazení zpomaluje proces zrání a dramaticky snižuje hladiny chemických látek pro aromata a vůně známé jako „těkavé látky“. Americká studie z roku 2016 zjistila, že rajčata, která byla uložena v lednici týden, měla mnohem méně aktivních genů potřebných k syntéze těchto těkavých látek, jež plodům dodávají sladší a komplexnější chuť. Rajčata byla také více moučná a méně šťavnatá.

Rajčata, která byla uložena v lednici týden byla méně chutnější. Zdroj: Gorodenkoff/Shutterstock.com

Zralá rajčata

Zralá rajčata jsou náchylná ke hnilobě. Testy ukázaly, že při pokojové teplotě jsou napadena již za 4 dny. Jde tomu zabránit, a zároveň nepřijít o lahodnou chuť, vůni a konzistenci plodů? Ano. Uložte je do sklepa nebo chladné spižírny. Ideální teplota pro skladování rajčat je kolem 10 °C. Stále však platí, že byste je měli zkonzumovat co nejdříve.

Nezralá rajčata

Je pravděpodobné, že svou úrodu necháváte dozrát v kuchyni. I v tomto případě platí různá pravidla, která vám dopomohou k lahodným plodům. Především rajčata nedávejte na přímé slunce. Ideální místo je tmavé a při teplotě 13-21 °C. Aby plody zůstaly kypré, šťavnaté a slupka nebyla zvrásněná, odstraňte stopku a uložte je vzhůru nohama tak, aby se místo po stopce dotýkalo talíře nebo misky. Zabráníte tím ztrátě vlhkosti až o 6 %.

Jak rajčata skladovat

Pokud je to možné, kupujte jen tolik zralých rajčat, kolik jste schopni sníst za cca dva dny. Plody uložte na talíř tak, aby se žluté místo po stopce dotýkalo rovné plochy. Nechte je na stinném místě při teplotě kolem 21 °C.

Pokud je to možné, kupujte jen tolik zralých rajčat, kolik jste schopni sníst za cca dva dny. Zdroj: KarepaStock/Shutterstock.com

Máte-li nezralá rajčata, nechte je dozrát při pokojové teplotě a poté je uložte na chladnější místo.

Je možné, že nemáte chladný sklep nebo vinotéku. V tom případě rajčata dejte do lednice. Skladujte je však na horní polici poblíž dveří. Toto místo je teplejší než standardní odkládací koš na zeleninu. Rajčata co nejdříve spotřebujte. Před podáváním je nechte ohřát na pokojovou teplotu.

Zdroje: www.seriouseats.com, www.sciencefocus.com, www.cbsnews.com