Jak změnit obývák do 5000 Kč: Chytré nápady vdechnou domovu nový život

I když se zdá na první pohled nemožné změnit si nejdůležitější místnost v bytě, obývací pokoj, za pouhých 5 tisíc korun, je to možné. Kouzlo a síla je totiž v nápadu a detailech. Ukážeme vám, že i za malou sumu se dá udělat poměrně hodně „muziky".

Rekonstrukce, nebo přesněji proměna pokoje, je postavena na třech zásadách – barva, světlo a detaily, v našem případě dekorace. V obývacím pokoji většina rodin tráví nejvíce času a je to i místnost, která je nejvíce na očích. Obývák je tedy jakousi nepsanou vizitkou kvality našeho bydlení.

Barva stěn

Zvolit si, v jaké barvě budete po příštích pár let žít, je nejdůležitější krok. Možností máte nepřeberně, a to i proto, že tapety, které jsme na několik let zcela opustili, jsou už zase v módě a obchody je nabízejí v nejrůznějších designech. Domov si můžete díky tomu zařídit třeba jako chatu nebo fabriku, pro milovníky moderny pak klidně jednu stěnu opatřit tapetou s grafitti. Představivosti se meze nekladou. A samozřejmě budete potřebovat trochu zručnosti, protože za řemeslo se v dnešní době platí nejvíce.

Tapety a retro styl jsou v módě a vypadají perfektně. Zdroj: Profimedia

Barvy stěn je navíc možné poměrně snadno zase změnit tak, aby odpovídaly dobovým trendům. Momentálně jsou nejvíc „in“ barvy pastelové, které můžete směle použít na všechny stěny. Strop je možné nechat bílý. Odvážnější experimentátoři mohou vymalovat pouze jednu, dominantní stěnu, na které není moc obrázků. Zvolit lze i nějaký originální, ideálně geometrický design, jako jsou pruhy nebo kola. Nezapomeňte jen na sytost barvy a její odstín, nepouštějte se do příliš tmavé, které pak pohltí světlo. A to je u bydlení nejdůležitější. Mějte na paměti i to, že ve vzorníku vypadá barva vždy světlejší, než potom na velké ploše.

Podlaha za levno

Pokud máte na celkovou rekonstrukci jen pět tisíc korun, u podlahy asi moc možností nemáte. Nepouštějte se proto do plovoucích podlah, vinylu nebo dlažby, i když často i malé, ale správně rozmístěné koberečky dokážou výborně rozsektorovat váš obývák a dodají mu novou tvář. Můžete tak mít trochu jiné sezení u televize než u jídelního stolu, nebo v koutě, kde si nejraději čtete a relaxujete. Na nákladnější úpravy je možné počkat, až se finanční situace zlepší. I tak ale dbejte na to, aby podlahová úprava korespondovala s barvou stěn a s celkovým designem pokoje.

Při rekonstrukci je důležitá vaše zručnost. Na řemeslnících ušetříte nejvíce. Zdroj: Profimedia

Světlo je alfa a omega

Jak jsme již řekli, i světlo a to, jak jej necháme s naším obývákem pracovat, je velmi důležité. Světlo ovlivňují nejen lustry a další přídavná osvětlení, ale i barva záclon a závěsů, nebo jednoduché nápadité vitráže v oknech, které můžete nechat udělat i vaše děti. I zde bychom ale doporučovali střídmost. Stačí jen několik geometrických tvarů, a světlo bude proudit do vašeho obýváku hned v několika barevných odstínech.

Do stojací lampy se vyplatí investovat, nejsou v dnešní době nijak drahé a světelné nuance pokoj dokáží změnit a dát mu mnoho podob. Důležitá je i barva žárovek – musíte si rozhodnout, zda máte raději žluté, teplejší světlo, nebo ostré bílé zářivkové. Můžete je i vhodně nakombinovat, ale pozor, aby toho nebylo moc. A zase – pro odvážnější je dobrá i jedna barevná žárovka třeba na malé lampičce v poličce, která může korespondovat s malbou na stěně, květinami nebo dekoracemi.

Dekorace dokážou zázraky. Stačí jen mít fantazii. Zdroj: Profimedia

Doladění na závěr

Dekorace jsou velmi důležité, ale nezapomeňte i na to, aby jich nebylo příliš, protože jsou i lapačem prachu. Takže méně je více, a rozhodněte se, do jakého stylu váš obývák koncipujete.

Pokud jste na jednu stěnu zvolili tapetu ve stylu kamenů nebo cihel, měl by i zbývající design odpovídat stylu staré fabriky nebo moderně. Pokud jste vsadili na teplé dřevo, nebojte se ani přírodních dekorací a detailů. Pokud máte obývák bílý, máte nejvíce možností, protože si můžete pohrát s barvami. Určitě se vyplatí i návštěva vetešnictví nebo bazaru, kde velmi často najdete kousky, které dodají vašemu bydlení novou tvář. Stačí jedna nově natřená komoda, použít můžete i starou patinu nebo ubrouskovou metodu. Stejně můžete vyzdobit i květináče a rámy obrazů. Jen se snažte mít vše sladěné.

Divy dělají i nové potahy na sedačku a k nim sladěné polštářky. Můžete mít na každé roční období nový design. A věřte, že si to budete opravdu užívat – váš pokoj může vypadat v zimě jinak než v létě.

V jednoduchosti je síla a u bytového designu to platí dvojnásob. Zdroj: Profimedia

Odborníci? Lepší jsou bazary.

Pokud designování není vaše záliba nebo se ho prostě bojíte, anebo víte, že to neumíte, zeptejte se nejdřív kamarádek, prohlížejte si časopisy. Na firmu se neobracejte, za nápady a práci zaplatíte majlant a je to zbytečné. Obývací pokoj je vaše království, proto se nebojte ukázat se tak, jak vás třeba ani neznají vaši přátelé. Dbejte přitom vždy na střídmost, jednoduchost a nesnažte se skloubit mnoho věcí a stylů najednou.

Pokud máte jen málo místa, šetřete jím. Skříně a bytové stěny nahraďte jednoduchými poličkami a zůstaňte u světlých barev, které prostor opticky zvětší. Pokud s místem problém nemáte, je to výhoda, ale pak se raději snažte prostor nezaplnit. Váš obývák by měl dýchat a vyzařovat vaše nastavení.

