Ze staré barabizny lze s trochou šikovnosti vytvořit nádherné bydlení. Podívejte

Rekonstrukce starého zchátralého domu může být ideálním řešení, jak vyřešit nedostatek financí na koupi zbrusu nové nemovitosti. Stačí vám k tomu odhodlání, zručné ruce a pár korun. Nevěříte? Pojďte se s námi podívat.

Po vlastním bydlení touží každý. Ovšem při astronomických cenách za nemovitosti to není úplně jednoduché, a pokud nemáte něco našetřeno, dosáhnout na hypotéku bude oříšek. Nezoufejte, řešení se najde vždy. Ceny zcela nových nemovistostí se pohybují až nesmyslně vysoko. Starší domy, které viditelně potřebují rekonstrukci, se naopak dají pořídit za mnohem méně peněz a při troše fantazie z nich vykouzlíte nádherné neotřelé bydlení. Že to nejde? Naopak!

Barabizna za pár korun

Zrekonstruovat za pár korun se dá i ruina. Stačí nemít přehnaná očekávání a jít na opravu a zařízení domu chytře. Není potřeba vybírat designové prvky poslední módy. Naopak dům by měl odrážet vaši osobnost, měli byste se v něm cítit útulně a pohodlně. Podívejte se na příběh mladého páru, který si vytvořil nádherné bydlení takřka za pár korun a svépomocí:

Koupit můžete opravdu starý dům před kompletní rekonstrukcí a pustit se do ní sami. Rekonstruujte postupně. Samozřejmě je dobré zhodnotit Stav střechy a obvodových zdí. Tam by měla směřovat vaše pozornost jako první. Pak už půjde vše mnohem rychleji.

Jedna místnost do začátku

Jakmile je hotová střecha a zdi jsou v pořádku, nejpraktičtějším způsobem je si alespoň zhruba upravit jednu místnost, kde budete moci přebývat, dokud nebude hotové celé bydlení. V místnosti vám stačí základní vybavení, v podstatě můžete okopírovat vybavení skromné garsonky. Má být hlavně praktické, aby poskytlo útočiště, místo k odpočinku a zázemí, odkud budete rekonstruovat zbytek bytu.

Pečlivě nemovitost vybírejte, abyste nemuseli hýbat s příčkami. Zdroj: Shutterstock

Zachovejte toho co nejvíce

Ušetřit se dá různými způsoby a nemusíte si úplně utahovat opasek a spokojit se s něčím, co se vám nelíbí. Nemovitost, i když bude k totální rekonstrukci, vybírejte pečlivě. Zaměřte se i na dispoziční řešení, nakreslete si plánek a naplánujte budoucí využití jednotlivých pokojů, abyste nemuseli zbytečně měnit příčky, bourat je nebo posouvat. Právě změna dispozice domu je finančně velmi nákladná a zabere spoustu času. Ne všechny příčky přesunout jdou. Pamatujte, že nosné zdi kvůli statice zachovat musíte. Proto je dobré si už na začátku uvědomit, jak zhruba by vám rozložení místností vyhovovalo a dle toho dům hledat.

Nekupujte nové

Abyste si vybudovali krásné bydlení, nemusíte nutně kupovat vše nové. Zrepasujte, co se dá. Dveře se dají přebrousit a nalakovat. Pokud to okna dovolí a nejsou v úplně dezolátním stavu, můžete stejně postupovat i u oken. Často v domech zůstávají i starší příborníky a bývají to skutečně krásné kusy nábytku. I ty se dají zrenovovat a vy tak nemusíte utrácet za nový nábytek.

Nejprve opravte střechu a zdi, pokud je potřeba. Zbytek můžete dělat postupně a jak dlouho chcete. Zdroj: Shutterstock

Snaha se cení

Pamatujte, že spoustu úprav zvládnete svépomocí a nemusíte nutně oslovovat firmu. Pokud je potřeba objednat nějaké komponenty do domu, jako jsou podlahy, dlažby nebo třeba obklady, můžete si objednávku zajistit sami, navíc si můžete i porovnat ceny jednotlivých výrobců, využít slev a akcí, což vám opět ušetří spoustu peněz.

