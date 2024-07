Starší dveře v bytě mohu po letech používání působit trochu unaveně a váš interiér si zaslouží alespoň drobnou změnu k lepšímu. Nemusíte hned kupovat nové, bude stačit, když si pořídíte samolepicí tapetu a třeba i zrcadlové dlaždice. Během jediného odpoledne budete mít radost ze změny.

Vylepšení domácnosti pomocí samolepicí tapety není nic, čeho byste se museli obávat. Nejde o nic složitého, pokud budete dodržovat pár základních rad, jež vám práci usnadní. Nejtěžší na všem tak bude rozhodnutí, jakou tapetu si pořídíte. Pojďme na to a za pár hodin se budete cítit jako v novém bytě.

V youtubovém kanálu DIY Česky najdete návod na opravu starších dveří:

Dobře měřte a počítejte

Ne nadarmo se říká: dvakrát měř, jednou řež. V našem případě bude platit: nejprve měř, pak teprve nakupuj. Proto si ještě dříve, než se vydáte do obchodu, dobře přeměřte všechny dveře, kterých se má změna týkat. Nezapomeňte přitom, že budete lepit tapetu z obou stran. Chcete mít dveře se zrcadlem? Pak si můžete právě nyní rozmyslet, kde bude umístěno. Pod něj tapetu lepit nemusíte.

Čistota je základ nejen zdraví

Víte, kolik tapety budete potřebovat, dokonce jste ji už pořídili a máte doma také zrcadlové dlaždice. V tuto chvíli se můžete pustit do práce a jako první bod všeho přijde na řadu vysazení dveří, ze kterých odmontujete nejen kliku, ale i kryt zámku – tedy “kování”, ať už je vyrobeno z jakéhokoliv materiálu. Pak se pusťte do opravdu důkladné očisty dveřní desky a pamatujte si přitom, že jakákoliv nedbalost v této fázi se dříve či později projeví.

Tapetu lepte na mokré dveře

Očištěné a suché dveře jsou připraveny k dalšímu kroku. Pokud budete používat zrcadlo, vyznačte si na ně místo, kde bude umístěno.

Tapetu pak budete lepit jen do jeho okolí. Rozměřte a nastříhejte tapetu, ale ještě než se pustíte do samotného lepení, postříkejte plochu dveří vodou s přípravkem na mytí nádobí. Zajistíte si tím delší čas na možnou manipulaci s lepenou tapetou, kterou budete moci posouvat v případě, že se vám nepodaří přilepit ji úplně rovně.

close info Shutterstock zoom_in Před renovací je třeba odmontovat kování

Pečlivost je nezbytná

Jakmile bude tapeta na místě, odstraňte umělou špachtlí nebo jiným vhodným šetrným nástrojem všechny bublinky, které pod ní mohly zbýt. Uděláte to tak, že budete tapetu uhlazovat od středu k okrajům a všechny zbytky vzduchu tak vyženete ven.

Pak nový povrch ohněte, přilepte i na hranu dveří a v ohybu odřízněte ostrým nožem. Stejný postup provedete i z druhé strany a dáte pozor, aby se na hraně tapeta mírně překrývala.

Dbejte na kvalitu a bezpečí

Jakmile bude tato fáze dokončena, přijde čas na umístění zrcadla. Některé dlaždice je možné koupit již s předpřipravenou oboustrannou lepenkou, jiné bude třeba lepicí páskou teprve opatřit. Ideální je 3D lepenka, která dobře přilne a má opravdu velkou výdrž i nosnost. Budete si tak jisti, že vše bude držet na svém místě a nikomu se nic nestane po případném pádu větší zrcadlové plochy.

Neodpouští se ani milimetr

Lepení zrcadel není složité, ale pro dokonalý výsledek si budete muset dát záležet, pečlivě měřit a dlaždice přikládat opravdu rovně a ve stejných rozestupech. Jinak bychom mohli i drobnou nedočkavostí a snahou celou práci si urychlit, všechno úsilí zhatit. Věřte, že ve výsledku bude vidět každičký milimetr nepřesnosti.

Dveře jako nové

Hotovo? Pak už nezbývá nic jiného než proříznout ostrým nožem otvory na kliku a zámek, vrátit zpět kování (pro ještě lepší efekt si můžete pořídit zbrusu nové) a dveře mohou přijít na své původní místo. Nebude to trvat dlouho, zvládne to téměř každý a radost, jakou z takové proměny budete mít, za to jistě stojí. Nebojte se experimentovat, stojí to za to.

