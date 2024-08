Množí se vám doma mouchy, komáři, nebo nedej bože švábi? Pokud tyto nezvané hosty nechcete tolerovat ve vašem domově, použijte tento trik. Všechny potřebné ingredience máte doma. Uvidíte, že za 2 hodiny budou pryč.

Léto je sezóna tepla, slunce, klidu a pohody, ale také mnoha nezvaných hostů ve vašem domově. V létě si totiž z vašeho domu udělají útočiště mouchy, octomilky, komáři a někdy i vosy a švábi.

V létě se schovávají před vedrem a ideálně si smlsnou na potravinách, které jste omylem nechali ležet na stole. To samé platí i v zimě, jelikož hmyz si ve vašem teplém domově vytvoří útočiště před mrazem. Co s tím?

Nezvaní hosté

I když tito malí a dost často nechutní tvorové nemají v úmyslu vám ublížit, argument, že oni se vás bojí víc než vy jich, pomůže opravdu málokrát. Asi nezůstanete v klidu, když najdete švába, jak si pochutnává na plesnivé mandarince, že? Nejen, že se mnoho lidí hmyzu bojí, pro některé může být jejich přítomnost i životně nebezpečná. Spousta lidí například trpí alergií na vosí bodnutí. A to není jediné riziko.

close info Shutterstock zoom_in Mouchy jsou nejen otravné, ale také mohou přenášet nebezpečné nemoci. Zbavte se jich pomocí tohoto triku.

Tito nezvaní hosté, obzvláště pak mouchy, komáři a švábi, mohou přenášet spoustu nemocí. Pokud se hmyzí jedinec dotkne vašeho jídla, již to vás může ohrozit, jelikož nevíte, kde daný hmyz chodil, na co sedal, koho na své cestě potkal a zkrátka a dobře to může být nebezpečné.

A dalším argumentem je, že jsou zkrátka otravní, stále kolem vás bzučí, a komáři vám ještě k tomu sají krev. Pokud se jich chcete zbavit, zde je velice jednoduchý návod.

Domácí repelent proti nezvanému hmyzu

Pokud se těchto otravných a nebezpečných nezvaných hostů chcete zbavit, je to velice jednoduché. Stačí smíchat půl šálku octa, půl šálku olivového oleje a půl šálku šamponu.

Všechny 3 ingredience byste měli bez potíží najít doma. Vše promíchejte, a poté dejte na místo, kde se otravný hmyz shlukuje nejvíce. Poté stačí jen počkat, než se do misky hmyz nahrne a utopí. A máte po starostech!

