Proč naši předci používali v kuchyni často řeřichu, a my to hloupě zapomněli

Vypěstujte si doma na parapetu vitamínovou bombu! Skromnou bylinku, která je nesmírně přínosná našemu zdraví. Řeřicha dodá šmrnc i obyčejnému chlebu s máslem a její pěstování je naprosto nenáročné.

Řeřicha setá (Lepidium sativum)

Řeřichu můžete znát jak pod názvem řeřicha setá, tak pod názvem řeřicha zahradní. Je to jednoletá bylina z čeledi brukvovitých. Od nepaměti se pěstuje v zemích Orientu a původně pochází z Mezopotámie, tedy z území dnešního Iráku. Odtud se pravděpodobně v době antiky rozšířila do zemí Asie a Evropy. Už téměř 500 let před naším letopočtem si její účinky nemohli vynachválit významní lékaři tehdejší doby, jakými byli Galén či Hippokratés.

Připravte si nízkou mističku a vyložte ji vrstvou vlhké vaty. Nasypte na ni semínka řeřichy a máte hotovo. Zdroj: profimedia.cz

Řeřichy spadají do velmi obsáhlého rodu a po celém světě se jich vyskytuje 175 druhů. Některé z nich vytvářejí tzv. stepní běžce. Jejich výška je často dost odlišná, některá odrůda dosahuje 30 cm, jiná až 60 cm. Lodyha se větví v horní části a listy jsou peřenodílné. Květy bývají především bílé, ale mohou mít i načervenalou barvu. Řeřicha kvete zejména v létě a jejím plodem je šešulka.

Řeřicha má super benefity

Blahodárné účinky řeřichy na lidský organismus znali lidé už před mnoha tisíci lety a jsou potvrzeny i v současnosti. Díky profesorce Jennifer Di Noia z William Paterson University v americkém státě New Jersey proběhl výzkum, který se zabýval přínosem každého druhu ovoce a zeleniny pro lidské zdraví. Výsledkem byl seznam 41 plodů, které dokáží lidskému organismu zajistit ve 100 gramech v průměru od 10 % a výše denní dávky 17 důležitých látek, vitamínů a minerálů: draslíku, vlákniny, bílkovin, vápníku, železa, vitamínů B1, B2, B3, vitamínu B9 (kyselina listová), zinku a vitamínů A, B6, B12, C, D, E a K. A víte, kdo stojí v čele tohoto žebříčku? Ano – řeřicha!

Léčivé účinky

Řeřicha obsahuje mnoho prospěšných látek, které patří mezi účinné antioxidanty, díky čemuž tedy rostlina přispívá k boji s volnými radikály. Jenou z nich je vitamín C, vitamín K a také betakaroten. Ženy ji oceňují také kvůli omlazujícímu vitamínu E. Zároveň pomáhá posílit imunitu, proto je skvělé zařadit ji do jídelníčku v období chřipkových epidemií, kdy vám pomůže s nachlazením i kašlem. Protože má i silné protizánětlivé účinky, je skvělá při zánětech ledvin nebo močového měchýře.

Velmi cenné jsou i její detoxikační schopnosti. Dokonale pročisťuje krev, játra, žlučník a trávící soustavu. Podporuje tvorbu trávících šťáv a na trávení působí celkově pozitivně. Obecně bývá řeřicha doporučována i při potížích s dýchacími cestami, a to včetně astmatu, protože rozšiřuje průdušky. Trpíte na jarní únavu? Tak to je řeřicha pro vás to pravé ořechové, protože tato bylinka vám dodá energii a pocitu vyčerpanosti vás zbaví jedna dvě.

Řeřicha působí také jako prevence osteoporózy a onemocnění štítné žlázy, protože obsahuje poměrně vysoké množství vápníku a jódu. Pokud toužíte po zdravých nehtech a vlasech, měli byste řeřichu začít konzumovat pravidelně.

Řeřicha po celý rok při ruce

Pěstování řeřichy je naprosto banální. Stačí si pořídit semínka a můžete si ji zasít kdykoli během roku. Pokud chcete řeřichu pěstovat cíleně jako přísadu do nějakého pokrmu, myslete na výsev alespoň 10 dní předtím, než ji budete skutečně potřebovat.

Připravte si nízkou mističku a vyložte ji vrstvou vlhké vaty. Nasypte na ni semínka řeřichy a máte hotovo. Teď už vás čeká pouze jediný úkol, a to je každodenní dostatečné zvlhčování rozprašovačem. Řeřicha nesmí nikdy vyschnout. První klíčky se objeví již po dvou až třech dnech. Pak už jen stačí vzít do ruky nůžky a sestříhat bylinky na dlouhých stoncích.

Pěstovat řeřichu můžete stejným způsobem i na substrátu nebo přímo v truhlíku či na záhonku, jen výhonky nebudou při sklizni dostatečně čisté. Zdroj: profimedia.cz

Venkovní pěstování

Pěstovat řeřichu můžete stejným způsobem i na substrátu nebo přímo v truhlíku či na záhonku, jen výhonky nebudou při sklizni dostatečně čisté. Semena venku mají navíc delší klíčivost. V případě, že nestihnete mladé výhonky všechny spotřebovat, mohou vám z nich vyrůst až půl metru velké rostliny s rozvětvenou lodyhou a s drobnými bílými květy. Venku kvete řeřicha během června a července a po odkvětu sama vysemení. U větších řeřich je lepší sbírat jednotlivé lístky ještě před rozkvětem, protože později mají palčivější chuť.

Nejlepší je řeřicha čerstvá

Bylinku použijte dle své chuti. Je lepší ji tepelně neupravovat, abyste nepřišli o většinu cenných látek. Můžete si ji přidat do polévky na talíři, okořenit s ní zeleninový či luštěninový salát, je výborná s pečivem, na bramborách i na mase. Nejenže jídlo dostane chuťové grády, ale bude i nádherně navoněné.

Zdroje: www.living.iprima.cz, www.ceskozdrave.cz, www.bylinkyprovsechny.cz