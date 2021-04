Kouzelné retro: Inspirujte se 60. léty. Kombinace starého a nového je úžasná

Patříte mezi milovníky některého z retro stylů nebo interiérů zařízených ve vintage, rustikálním nebo industriálním duchu? Právě takové bydlení je už několik let v kurzu. Do stylových prostor je potřeba poskládat také vhodný nábytek a doladit je vkusnými spotřebiči, protože detaily dělají celek.

Oblíbená 60. léta se díky repasovaným, ale i zcela novým stylovým kouskům už nějaký čas vracejí do interiérů. K nim postupně přibývají nábytek a spotřebiče s designem 70. let a také elektro, které jako by původně patřilo buď mezi kovové a hrubě opracované vybavení továren, nebo do sednic a hospodářských stavení venkovských statků, kde to zase naopak voní dřevem a slámou.

POD STARÝM KABÁTEM NOVÉ SRDCE

Na trhu je v současné době celá řada spotřebičů, které jako by přicestovaly z doby mládí našich rodičů nebo prarodičů. V řadě z nás vyvolávají příjemný pocit nostalgie a celou řadu vzpomínek na dětství. Na rozdíl od dobových originálů mají však ty nové jednu nespornou přednost: pod svým retro kabátem mají ukrytou celou řadu nejmodernějších technologií, které vám domácí práce perfektně usnadní. K dostání jsou v této kategorii nejen lednice a trouby, ale také stylové vinotéky, sporáky či varné desky a digestoře. Podobně jako jejich designoví „bratránci“ a „sestřenky“ s hypermoderním vzhledem jsou nabiti všemi inovativními funkcemi, které jsou v dané kategorii v obchodech momentálně dostupné, a samozřejmě také mezi nimi najdete úsporné spotřebiče několika kategorií.

Na trhu je v současné době celá řada spotřebičů, které jako by přicestovaly z doby mládí našich rodičů Zdroj: VanoVasaio / Shutterstock.com

I MALÍ JSOU ŠIKOVNÍ

Výrobci nezapomínají ani na drobné elektropomocníky, jako jsou například rychlovarné konvice, mixéry, kávovary, toustovače, elektronické váhy nebo třeba kuchyňské roboty. Stačí jen sáhnout po tom pravém barevném odstínu a zaoblených, či naopak hranatých tvarech podle toho, které u vás doma převládají, a kuchyň nebo třeba obývací prostor získají dokonalý oživující prvek. Právě tyto malé spotřebiče totiž mají tu moc zafungovat v interiéru jako pověstná třešnička na dortu, která dodá celé místnosti potřebný punc autentičnosti.

PŘIZNANÉ OVLÁDÁNÍ

U retro spotřebičů však většinou nenajdete barevné displeje ani dotykové ovládání – ty nahrazují velké kovové knoflíky a robustní páčky – tedy podobné prvky, kterými se ovládaly originální spotřebiče. Výjimkou nejsou ani velké kulaté ručičkové ciferníky, na nich můžete sledovat stoupající teplotu či třeba momentální spotřebu elektrické energie. Podobně dekorativní bývají držátka, nejrůznější madla či úchytky, s jejichž pomocí lze spotřebiče uchopit a přenést, nebo otevřít a zase zavřít. Zkrátka žádné nepřiznané ovládání a skryté mechanismy otevírání pouhým dotykem jednoho prstu.

Retro spotřebiče si též libují v mnohem výraznějších barvách Zdroj: gwycech / Shutterstock.com

VIDITELNÉ STOPY OPOTŘEBENÍ

Retro spotřebiče si též libují v mnohem výraznějších barvách: kromě klasické černé a bílé jsou v oblibě zejména přístroje v červené, smetanové, růžové, blankytně modré či kávově hnědé, ale také v bláznivějších tónech kanárkově žluté, hráškově zelené nebo třeba oranžové. Není náhodou, že právě takový výrazný barevný kabát připomíná lak automobilů, které se v polovině minulého století proháněly po silnicích. Výjimkou však nejsou ani povrchy nesoucí stopy uměle vytvořeného opotřebení a dobové patiny, jako by se používaly již řadu let a lak na nich už na několika místech oprýskal.

Co se týče výrobků vyznávajících industriální styl, máte na výběr spotřebiče v antracitové barvě, dále s povrchem evokujícím kámen nebo s kovovým kabátem z mědi, bronzu či leštěné nerez oceli.

JEDNOTLIVĚ I V SETECH

Při výběru retro spotřebičů se nemusíte obávat, že se budete muset omezovat a některé kousky s retro vzhledem domů prostě neseženete. Můžete je zakoupit buď jednotlivě, nebo v ucelených modelových řadách jako sety s jednotným vzhledem, které perfektně sladí celý interiér. Pořídíte-li si však pouze jeden samostatný kousek, skvěle zafunguje jako zajímavý solitér, který na sebe bude přitahovat pozornost.

Zdroj: Petra Šťastná, specialistka na byllení a redaktorka časopisu Dům a zahrada