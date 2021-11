Jak odstranit rez na radiátoru? Nejlepší řešení se skrývá ve vaší kuchyni

Díky oxidaci podléhá většina kovů časem korozi. Zpočátku se jedná spíše o estetický problém, ale pokud necháte rez působit dlouhodobě, může dojít i k samotné destrukci předmětu. Proto je nejlepší zakročit ihned, jak se ukáže. A obzvlášť, když se rez objeví na radiátoru, protože kdo by netoužil v začínajícím zimním období po teple. Máme pro vás zajímavá a rychlá řešení.

Rez se často objevuje na mnoha typech povrchů, a někdy se jí není lehké zbavit. Častokrát odolává mnoha způsobům čištění a ještě ke všemu je její odstraňování pěkná dřina. Ovšem jsou látky a prostředky, které s ní umějí velmi rychle zatočit. Určitě vás potěší, že si mnohokrát vystačíte i s obyčejnými věcmi z domácnosti, které ve skutečnosti stojí jen pár korun.

Obyčejný kečup dělá naprosté zázraky

Je to pro vás překvapení? Kečupem jako čistícím prostředkem se zabývá i propagátorka čistoty a vychytávek v úklidu Lynsey Crombie, která se o tuto zkušenost podělila se čtenáři Exoress.co.uk. Tato žena je nazývána Královnou čistoty a je zarputilou zastánkyní cenově dostupných a přírodních čisticích prostředků. Často experimentuje a její zkušenosti i s mnohými překvapivými nápady jsou velmi inspirující. Takže místo nezdravých hranolků s kečupem, dopřejte tuto červenou lahůdku vašim radiátorům. A nejen jim. Kečup vám skvěle vyleští i stříbro, mosazné kliky či kuchyňské nerezové dřezy. Prostě vše kovové.

Kečup není jen lahodnou pochutinou, ale umí vyčistit i kovy. Zdroj: profimedia.cz

Ocet je na rez naprostou jedničkou

Mezi nejznámější přírodní čističe rzi patří obyčejný ocet, který ji snadno dokáže rozpustit. Protože radiátor do octa neponoříte jako drobné rezavé předměty, nezbývá než si poradit jinak. Namočte do octa hadřík, opakovaně jím všechna rezavá místa potírejte a nechte ocet působit do doby, kdy uvidíte, že rez ustupuje. Dočištění můžete poté provést drsnou stranou houbičky nebo kartáčkem.

Šťáva z citronu či limetky posílená solí

Výborným bojovníkem proti rzi je i citronová či limetková šťáva, a to díky obsažené kyselině. Právě ta rez naruší a obyčejná domácí kuchyňská sůl zase pomůže s jejím odstraněním díky své typické abrazivnosti. Zasažené místo nejdříve posypte solí a poté pomocí štětce či kapátka zakapejte opakovaně šťávou z cirusů. Nechte vše pak pár hodin působit a poté stačí rez setřít suchým hadrem.

Jedlá soda zmůže téměř vše

Vyrobte si z jedlé sody a pár kapek vody hustou pastu, která vás nepříjemné rzi pomůže také zbavit. Pastu naneste na nevzhledná zrezivělá místa, nechte působit a následně vydrhněte zasažené oblasti kartáčkem. Na závěr vše setřete nejprve mokrou houbičkou, abyste se zbavili sody a nakonec vyleštěte suchým hadříkem.

Stará dobrá Coca-Cola

Coca-Cola si umí poradit se rzí zejména díky obsahu kyseliny fosforečné a tento oblíbený nápoj častokrát využijete i na další čištění domácnosti. Stačí, když opět pomocí štětce nanesete Coca-Colu na rezavé lokality a necháte působit. Klidně můžete využít i namočený vatový tampon. Rez se uvolní a vy ji pak už jen setřete suchou houbičkou.

Zdroj: Shutterstock

Pomůže i rozkrojená brambora

Využijte bramboru jako čistící prostředek na vaši rez a zachraňte svůj radiátor. Bramboru rozkrojte napůl a vnitřní částí pak potírejte rezavá místa. Nebo si můžete bramboru nastrouhat a položit ji všude tam, kde rez prorazila. Bramborového pomocníka můžete ještě posílit jedlou sodou, účinek na rez bude ještě silnější. Na závěr vše opět krásně vyčistěte od možných zbytků a vysušte.

Zdroje: www.express.co.uk, www.homesteady.com, www.bestheating.com