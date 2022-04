Co se stane, když ke květinám dáte do vázy citronovou limonádu? Je to skvělé!

Řezané květiny jsou ve váze nádherné, křehké a dělají doma příjemnou atmosféru. Když jim dáte náležitou péči, vydrží vitální a krásné i několik týdnů. Víte, jak jim můžete prodloužit životnost? Máme pro vás pár tipů a jedním z nich je citronová limonáda.

Ať už jste řezanou květinu dostali, nebo jste si ji koupili sami, určitě chcete, aby vám ve váze vydržela čerstvá a krásná co nejdéle. Určitě nestačí jen pravidelná výměna vody. U květů, které byly uříznutím odděleny od mateční rostliny, se zastavuje přísun vody, živin i hormonálních látek, které květům dodávají kořeny. Z květů se tudíž rychle odpařuje voda a dýcháním se spotřebovávají dosud nashromážděné zásobní látky, tedy cukry a hormony. Do řezné rány ihned při řezu pronikají bakterie, a tak je potřeba dát řezaným květinám co nejlepší péči, aby vydržely dlouho krásné.

Které řezané květiny vydrží nejdéle?

Životnost řezaných květin se liší druh od druhu. Mezi největší držáky patří bez pochyb karafiáty a chryzantémy, většinou vydrží i tři týdny. Kvalitní růže vám může doma dělat společnost i dva týdny a tulipán tak deset dní.

Než dáte květinu doma do vody, seřízněte ji ostrým nožíkem šikmým, dlouhým a hladkým řezem v úhlu 45 stupňů přibližně tři centimetry stonku. Zdroj: shutterstock.com

Nepodceňujte čistotu vázy

Řezané květiny dávejte jedině do naprosto čisté vázy. Není od věci ji po každém použití pečlivě vymýt octovou vodou a důkladně ji opláchnout. Případné nečistoty by způsobily, že by ve váze s květinami rychleji vznikaly nepříjemné kaly a množily by se nechtěné bakterie.

Čerstvý řez a do vody

Než dáte květinu doma do vody, seřízněte ji ostrým nožíkem šikmým, dlouhým a hladkým řezem v úhlu 45 stupňů přibližně tři centimetry stonku. Nejlepší je udělat to pod vodou, aby se k řezu nedostal vzduch a rostlina tak mohla lépe nasát vodu. Díky tomu se ke stonku také nedostanou škodlivé bakterie, které by zbytečně znečistily vodu rychleji. Zkracování provádějte každý druhý den, aby bakterie nedostávaly zbytečně šanci. Odstraňte také všechny listy a postranní výhonky, které by byly potopené pod vodou.

Jedovaté květiny dobře propláchněte

Možná, že je ve vaší kytici některý druh květiny, který obsahuje toxické sloučeniny. Na jaře to bývají třeba zrovna narcisy nebo konvalinky. Takovou kytici je nutno řádně vymáčet, aby jedy nepoškodily ostatní květiny. Během prvních tří až pěti hodin vyměňujte vodu ve váze každou půlhodinu. Většina toxických látek by se měla vyplavit. Pokud kytice vydrží déle než tři dny, pak ještě pro jistotu celý proces jednou zopakujte.

Jak mít květiny čerstvé déle, než byste čekali?

Dopřejte jim sladkou žlutou limču

Pro květiny se zcela běžně prodává výživa určená pro jejich delší výdrž ve váze. Ani ta nám však mnohdy nedokáže zajistit takové výsledky, jaké bychom chtěli. Naše babičky doporučovaly lžičku cukru, který květům dodá potřebnou výživu a podpoří rozevření květů. Máme však účinnější sladké překvapení. Nalijte do vázy 3 díly vody a 1 díl žluté limonády, funguje ještě lépe než samotný cukr.

Květiny snesou i kapku vodky

Zní to možná neuvěřitelně, ale funguje to! Pár kapek vodky nebo čistého alkoholu ve váze s vodou zabrání produkci etylenu, plynu, který pomáhá květům dozrávat. Takže zpomalí stárnutí květin.

Když přidáte ¼ šálku jedlé sody do vázy s vodou, cukry obsažené v sodě prodlouží životnost květů, a dokonce vylepší i jejich vůni. Zdroj: shutterstock.com

Mince jsou zabijáci bakterií

Měděné mince umí skvěle bojovat proti bakteriím. A kromě toho způsobí, že jednotlivé květy krásně rozkvetou a otevřou.

Soda podtrhne vůni

Když přidáte ¼ šálku jedlé sody do vázy s vodou, prodlouží se životnost květů, a soda dokonce vylepší i jejich vůni.

Lednice prodlouží svěžest

Dopřejte kytici noční pobyt v lednici nebo v chladné místnosti, bude tak s vámi doma déle. Květinám se totiž obecně lépe daří při nižších teplotách, které zpomalují stárnutí.

Ocet

Dvě lžíce octa stačí smíchat s vodou a bakterie, které ničí rostliny, mají utrum. Ocet můžete nahradit i kyselinou citronovou.

Zdroje: www.greenfreshflorals.com, www.kvetiny-daniela.cz, www.kvetinylavital.cz