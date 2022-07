Řezané květiny na hrob: Jak pomůže ocet a alkohol, aby vydržely dlouho krásné

Chcete vědět, které řezané květiny jsou na hrob nejvhodnější a nejtrvanlivější? Máme pro vás základní přehled i s radami, co a jak udělat, aby zůstaly co nejdéle čerstvé.

Bohužel řezané květiny nevydrží věčně, ale vždy jsou příjemnou ozdobou hrobu a pietních míst. Už při samotném výběru je dobré myslet na to, který druh zvolíte, protože některé jsou ve váze odolnější a udrží déle svou vitalitu. Dokonce vám sdělíme i pár tipů, jak můžete domácími prostředky a jistými zásahy jejich životnost značně prodloužit. Které květiny jsou nejodolnější?

Květiny na dva týdny: chryzantémy, gerbery, karafiáty, jiřiny, třezalky, lilie Casablanca

Květiny na týden a půl: pivoňky, frézie, hortenzie, slunečnice, mečíky

Květiny na týden: hrachor, kosatce, tulipány, sedmikrásky

Postarejte se o stonky řezem

Péče o řezané květiny nezačíná vložením rostliny do vázy s vodou. Jejich delší životnost můžete dosáhnout, když jejich stonky zastřihnete zahradnickými nůžkami nebo ostrým nožem šikmo o 3 cm. Díky tomu budou moci květiny lépe nasávat vodu. Zbavte se všech přebytečných listů, které by byly utopené ve vodě, předejdete tak množení bakterií, které způsobují hnilobu.

Dejte květinám náležitý klid a naprosto čistou vázu

Před cestou na hrob nechte květiny doma několik hodin odpočinout v kyblíku s vlažnou vodou. Vkládat byste je měli vždy do předem umyté vázy, kterou naplníte vodou s pokojovou teplotou.

Chryzantémy patří mezi květinami k držákům na dlouhou dobu. Zdroj: shutterstock.com

A jak s péčí pokračovat?

Řezaným květinám vyberte místo v polostínu či stínu, aby nebyly vystaveny přímému slunci. V každém případě využijte i některou z rostlinných výživ, která se přidává do vody. Květinám prospěje, když jim budete měnit vodu co nejčastěji. Nikdy by neměla být příliš teplá ani ledová. Samozřejmě nejlepší je voda odstátá.

Výživné domácí přísady, které květiny udrží čerstvé

Pokaždé, než vložíte květiny do vázy, a to i v případě výměny vody, dopřejte řezaným květinám obohacující výživu. Můžete využít koupenou, kterou v obchodě většinou dostanete s květinami, anebo využít některou z domácích surovin.

Cukr s octem

Pomocí cukru dostanou květiny nejen výživu, ale budou i lépe kvést. Ocet zbaví vodu veškerých bakterií a díky tomu budou rostliny dlouho krásně svěží. Stačí do vody přidat 2 polévkové lžíce cukru a stejné množství jablečného octa.

Sladká limonáda

Do vázy s vodou přidejte čtvrtku hrnku citronové limonády, která obsahuje cukr. Kromě výživy a podpory kvetení podpoří sladký nápoj vůni květin.

Alkohol

Vodu můžete obohatit také pár kapkami vodky nebo slivovice společně s trochou cukru. Tato výživa je výbornou dezinfekcí a dokáže zničit bakterie, které se tvoří ve váze. Květiny tak budou stárnout podstatně pomaleji.

Aspirin

Rozdrťte 1 tabletku aspirinu a nasypejte ji do vody. Obsažená kyselina salicylová snižuje pH vody a zabraňuje růstu nežádoucích mikrobů, které způsobují hnilobu a zkracují květinám životnost.

Rozdrťte 1 tabletku aspirinu a nasypejte ji do vody ke květinám. Zdroj: shutterstock.com

Česnek nebo dřevěné uhlí

Vložte do vody stroužek česneku, to už dělávaly naše babičky a vždy to fungovalo. Dobrou kvalitu vody zajistí i kousek dřevěného uhlí.

