Rezavé fleky ve vaně vyřešíte za pár minut. Základ je soda a další domácí věci

V koupelně nebo i v jiných částech domácnosti se rezavých fleků můžete dočkat velice snadno. Jak lehce k nim přijdete, tak lehce se jich však můžete i zbavit. Bude vám k tomu stačit běžná pomůcka. Během pár minut máte vyřešeno a po rezavých flekách nebude ani památky!

Rez vás může v koupelně či toaletě nemile zaskočit. Nejenže se objevuje na kovových částech koupelny, ale vyskytuje se i ve vanách a toaletních mísách. Nejraději byste svou návštěvu posílali na toaletu k sousedům? Ano. Rrzi to nikde v domácnosti nesluší...

Bojujete se rzí? Poradíme, jak se zbavit žlutých skvrn ve vaně. Zdroj: Background Land / Shutterstock

Jak se rezavé skvrny objeví?

Koroze vzniká oxidací železa ve vlhkém prostředí s kyslíkem. Pokud máte tvrdou vodu, obsah železa je vyšší, tudíž se rez bude objevovat nejspíš častěji.

Odbarvovač na látky

„Rezavé skvrny z umyvadla a vany dobře odstraníte, jestliže místo namočíte a posypete odbarvovačem na látky. Nechte působit asi 20 minut, poté spláchněte proudem horké vody,“ doporučuje postup MUDr. Zbyněk Mlčoch.

Jedlá soda – zázrak za pár kaček

Jistě již využíváte jedlou sodu v domácnosti při úklidu zcela běžně, můžete jí zařadit i do této sekce! Když si smícháte jedlou sodu s vodou, vznikne vám kašička, kterou aplikujte na rezavé plochy, nechte působit a nakonec velice jemně přejeďte starým zubním kartáčkem.

Jedlá soda má všestranné využití. Zdroj: Profimedia

Sůl + kyselina citronová

V tomto sychravém počasí jistě doma najdete kousek citronu, tak jím potřete postiženou plochu a zasypte solí. Nechte místo uschnout a poté omyjte teplou vodou.

Ocet, všestranný pomocník

Na houbičku naneste ocet a přejíždějte po skvrně. Jestli je tento postup nedostačující, přizvěte si i v tomto případě na pomoc jedlou sodu. Připravte si kašičku, jako v případě sody a vody, aplikujte na fleky a nechte chvíli působit. Nyní opět přichází na řadu kartáček.

Dalším tipem je směs octa se solí, kterou si nachystejte z 50 ml octa a lžíce soli. Tuto směs zahřejte na zhruba 70 °C a potřete s ní rezavé skvrny, které necháte reagovat se směsí asi 20 minut. Po požadované době opláchněte.

Pomocníci s domácím úklidem - ocet, citron a jedlá soda. Zdroj: Geo-grafika / Shutterstock.com

Borax + ocet

„Účinný prostředek na odstranění rezavých skvrn ve vaně je směs boraxu a octa. Rezavá místa po natření touto směsí zmizí,“ tvrdí MUDr. Zbyněk Mlčoch, který se s námi podělil ještě o další fígl.

Cola

Cola se hodí na drobnější předměty, které vám zrezivěly. Vhoďte daný předmět do coly a nechte ho tam klidně přes noc. Rez by měla zmizet.

Prevence? Dá se!

Některým rezavým flekům lze zabránit, a to zcela jednoduše. Myslete na to, jaký předmět v koupelně položíte. Pánské pěny na holení mají většinou kovové dno nebo všudypřítomné dámské sponky do vlasů... To vše dokáže v mžiku vytvořit na povrchu nepěkný rezavý flíček.

Zdroje: www.dailystar.co.uk, www.trendymagazin.cz, www.vlasta.cz