Koupit máslo v akci může být bezva způsob, jak ušetřit. Ale co s ním potom? Udělejme to po staru, vydrží vám pak celé roky.

Co s hromadou másla?

Co to je za zázračnou metodu, která vám dovolí uchovávat máslo velmi dlouho i bez mrazáku nebo lednice? Strčit máslo do mrazáku je samozřejmě také dobrý způsob, jak jej uchovat déle, ale proč zbytečně plýtvat energiemi, když to není nutné? Naše babičky nebo spíš jejich maminky si uměly poradit i bez lednice, a to díky přepouštění másla.

Taky navíc uměly máslo doma vyrobit. S tím vám poradí Starej Fotr v tomto příspěvku z YouTube.

Zdroj: Youtube

Proč je přepuštěné máslo fajn?

Přepuštěné máslo má řadu výhod. Jednou z nejzajímavějších je i to, že na takovém másle je možné smažit bez nepříjemného přepalování. Přepuštěné máslo se totiž začíná přepalovat při 200 až 250 °C.

Přepuštěním másla navíc také prodloužíte jeho trvanlivost a nejen to.

Přepuštěné máslo je bohaté na vitaminy A, D, E a K, a také na prospěšné omega-3 mastné kyseliny, které podporují celkové zdraví organismu. Díky dalším látkám podporuje přepuštěné máslo zdraví trávicího traktu a díky absenci laktózy a kaseinu je vhodné pro osoby citlivé na mléčné výrobky.

close info StockImageFactory.com / Shutterstock zoom_in Přepuštěné máslo vydrží mnohem déle než klasické čerstvé máslo.

Jak přepustit máslo ve velkém?

Máslo lze přepustit zahřátím v rendlíku, ale jsou i další elegantnější způsoby, jak přepustit máslo, udělat to ve větším množství a hned jej tím také zakonzervovat. Jak na to?

Nachystejte si zavařovací sklenice, máslo a troubu rozehřejte na 110°C. Máslo rozkrájejte na menší kostky a dejte do sklenice. Sklenice postavte do hlubšího plechu nebo pekáčku a vložte na chvíli do trouby.

Počkejte, až se máslo rozpustí, vytáhněte ven a přidejte další máslo. Takto postupujte, až se sklenice zaplní rozpuštěným máslem. Pak sklenice dobře otřete, zavřete víčky a dejte naposledy do trouby na stejnou teplotu a zhruba na 40 minut.

Takto přepuštěné máslo vám vydrží na suchém chladném místě v domácnosti minimálně rok a půl, někdo uvádí i několik let.

