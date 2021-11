Nepříjemné rosení oken někteří lidé řeší pomocí kočkolitu. Jak to funguje?

Vytopený byt a venkovní zimní teploty s sebou přinášejí rosení oken. Jako děti jsme si často na zamlžená okna malovali obrázky, ale tento jev je i důkazem o nadměrné vlhkosti vzduchu, který může být příčinou vzniku plísní. Máme pro vás geniální trik, jak být o krok vpřed a nemuset mít okna plná kapek.

Když ráno rozhrnete závěsy nebo vytáhnete žaluzie, vykouknou na vás zarosená okna. Nechcete brát každé ráno do ruky hadřík a okna otírat? Poradíme vám, jak si s rosením oken poradit!

I lehce zvýšená vlhkost domácího vzduchu totiž může být dlouhodobě škodlivá. Bacily nelení a šíří se rychleji, než je záhodno. Za skříní se vám může tvořit plesnivé překvapení, což můžete objevit až za 10 let a po celou tu dobu vám bude zanášet plicní kanálky. A nepříznivá vlhkost má prý vliv i na kvalitu spánku!

Kvalitní okna mají vliv na vaše zdraví

Základním krokem k tomu, aby se vaše okna nerosila, je jejich kvalita. Pokud už při zařizování bydlení vyberete kvalitní výrobek a zvolíte odbornou firmu, která vám okna správně instaluje, pak máte z půlky vyhráno. Výměnou starých oken za nová si tak výrazně polepšíte. Velice důležité je i to, na kolik stupňů vytápíte místnosti. Především přehřívání interiéru není dobré ani pro vaše zdraví a klidný spánek. Doporučované teploty pro jednotlivé místnosti je vhodné dodržovat, protože uleví i vašim oknům od nadměrného rosení.

Nadměrná vlhkost v bytě podporuje vznik plísní. Zdroj: profimedia.cz

Větrejte pravidelně

A další důležitá věc? Nezapomeňte také na dodržování správného větrání. Pokud jste celý den v nevyvětrané místnosti, může vás často i bolet hlava. Správné větrání by mělo být pravidelné, rychlé a intenzivní. Držte se pravidla, větrat alespoň třikrát denně zhruba na deset minut, a to vždy zcela otevřenými okny. Před každým větráním je dobré ztlumit nebo vypnout topení a zároveň udržovat teplotu minimálně na 21 °C. Výhoda optimálně suchého vzduchu je i ta, že je v něm tepleji. Rozdíl oproti pobytu ve vlhkém prostředí bývá pocitově tak dva stupně. Ve výsledku ještě ušetříte i za topení.

Co všechno způsobuje orosení oken?

Největší podíl vody ve vzduchu způsobuje sušení prádla, vaření, koupel a květiny, váš dech a pocení. Během vaření používejte pokličky a digestoř. Prádlo se dá skvěle sušit i venku, přestože je už někdy mráz, ten má totiž skvělé antibakteriální účinky. V případě, že nemáte balkon ani sušičku, je dobré umístit sušák do místnosti, kde netrávíte moc času a nepřidáváte na vlhkosti. Určitě je dobré vybrat i prostor s oknem a krátce, intenzivně a často větrat.

Po mytí nádobí je vždy potřeba udržovat myčku co nejdéle zavřenou, dokud se nádobí nevysuší a pára se neusadí uvnitř. A koupelna? Ta by měla být přirozeně odvětratelná, ať už díky světlíku nebo větráku. A určitě udělejte občas v celém bytě průvan.

Ponožka a kočkolit

Podpořte správnou vlhkost doma i některými vychytávkami. Jednou z nich je kočkolit. Ačkoliv by vás to nenapadlo, zaručí vám neorosená okna. Stačí vzít ponožku a naplnit ji nějakým materiálem pohlcujícím vlhkost. Jestliže máte doma kočku, máte materiál hned po ruce. Ano, je to náplň do kočičích toalet, která vlhkost bezvadně absorbuje. Ponožku naplněnoukočkolitem rozložte na parapety oken a ona už sama začne působit. Za pár dní uvidíte rozdíl. Podobný účinek má i grilovací dřevěné uhlí, dekorativní kamenivo Zeolit, chlorid vápenatý, Silikagel, rýže, kamenná nebo kuchyňská sůl a křída.

Podpořte správnou vlhkost doma i některými vychytávkami. Jednou z nich je kočkolit. Zdroj: profimedia.cz

Pokojové rostliny

Některé pokojové rostliny vlhkost ovzduší zvyšují a jiné naopak zase snižují. Pokud potřebujete vzdušnou vlhkost snížit, zkuste si pořídit rostliny, které to dokáží. Jsou to břečťan, různé kapradiny, ale i palmy.

Tablety jako odvlhčovače vzduchu

Jednoduchou a finančně poměrně nenáročnou možností jsou i tablety, které pohlcují vlhkost. Mohou být obyčejné bez vůně nebo dokonce aromatické. Třeba s vůní levandule, lučního kvítí, růže nebo jasmínu. Tablety z aktivních krystalů se pyšní silnými absorpčními účinky. Zamezují srážení vlhkosti, a tak brání vzniku plísní a s tím i vzniku alergií.

