Odekorujte si interiér živou zelení a pozvěte k vám domů pozitivní energii. Pořiďte si rostliny pro štěstí, které vám přinesou bohatství, zdraví a lásku.

Rok 2024 se rozjel na plné obrátky, tak proč v něm nepodpořit vše, co vytváří nejen dobrou náladu, ale celkově prospěšnou pozitivní energii. Dokáží to i některé pokojové rostliny, které do našich domovů přitahují štěstí. Které krásné a nenáročné rostliny zútulní váš interiér a zlepší vaši domácí pohodu?

Rostliny a feng shui

Podle feng shui v sobě nese každá rostlina jistou energii a symboliku a přináší tak do bytu mnohem víc než jen estetiku. Přítomnost takové zeleně v našem životním prostoru zlepšuje náš celkový klid a celkovou kvalitu života.

Známý a krásný bambus pochází z jihovýchodní Asie a podle feng shui se jedná o nejznámější rostlinu spojovanou se štěstím.

Bambus (Dracaena Sanderiana)

Známý a krásný bambus pochází z jihovýchodní Asie a podle feng shui se jedná o nejznámější rostlinu spojovanou se štěstím. Prezentuje prosperitu, přizpůsobivost a zároveň utužuje pozitivní vztahy. Vzhledem k tomu, že je na pohled velice atraktivní, je ideálním doplňkem každé domácnosti. Kromě klidu přináší i nádech elegance.

Zlatý pothos (Epipremnum aureum)

Jedná se o jednu z nejběžnějších pokojových rostlin, která je nenáročná na péči a rychle roste. Často se pne a má nádherné lesklé, panašované listy, které působí velmi dekorativně. Podle Feng Shui může umístěním této rostliny domů přitáhnout k rodině finanční hojnost, prosperitu a štěstí. Rostlina je známá i svou schopností čistit okolní vzduch, čímž je velice prospěšná i našemu zdraví.

Tlustice vejčitá (Crassula Ovata)

Tlustice vejčitá neboli strom peněz či přátelství podle učení Feng Shui zajišťuje úspěch, bohatství a prosperitu. Rostlina má však také blahodárné účinky na naše tělo. Absorbuje do sebe negativní energii a má podobné léčivé účinky jako aloe vera.

Lopatkovec neboli toulcovka (Spathiphyllum)

Lopatkovec je poměrně oblíbená pokojová rostlina, a to nejen pro svůj elegantní vzhled, ale i nenáročné pěstování. Má sytě zelené, špičaté listy a velice atraktivní květy. Je známý tím, že podporuje v interiéru dokonalou harmonii, a tudíž i náležitý klid a blahobyt. Bonusem je fakt, že funguje jako předešlé rostliny i jako výborná čistička vzduchu.

Tchýnin jazyk je rovněž známý svými čistícími vlastnostmi vzduchu, ale jedná se i o symbol odolnosti a štěstí.

Tchýnin jazyk (Sansevieria Trifasciata)

V Číně byla vždy tato rostlina uctívaná jako symbol Osmi bohů, který předává lidem, kteří ji doma pěstují, osm ctností: dlouhý život, prosperitu, inteligenci, krásu, umění, poezii, zdraví a sílu. Tchýnin jazyk je rovněž známý svými čistícími vlastnostmi vzduchu, ale jedná se i o symbol odolnosti a štěstí, která přitahuje pozitivní energii a tu špatnou ničí. Podle feng shui umístěte rostlinu nejlépe ke vstupním dveřím nebo před velké okno. Pozor však na silné slunce, které by mohlo její listy spálit.

