Proč potírat listy pokojovek cibulí: Babičky to dělaly pravidelně, věděly proč

Proč ženy dříve potíraly rozkrojenou cibulí listy pokojových rostlin? Osvědčilo se to! Prozradíme vám, proč je to dobrý nápad.

Půlka cibule a listy pokojovek

Proč potírat rostliny cibulí? I když to nejspíš málokdo praktikuje, je docela nasnadě, proč je to dobrý nápad. Veškeré cibuloviny, a tedy nejen cibule, ale i pórek nebo česnek jsou známé štiplavými těkavými látkami, které iritují naše oči a cvrnknou každého do nosu. Cibuloviny totiž obsahují alicin, který je důležitou látkou napomáhající lidskému zdraví. A to stejné platí také pro rostliny, i ty mohou díky alicinu lépe prospívat, protože působí nejen antimykoticky, ale také proti škůdcům.

Používání cibule pro blaho pokojových i venkovních rostlin

Jak tedy cibulí ochránit pokojovky? Nejen rostliny pěstované v bytě, ale za pár měsíců i ty venkovní můžete chránit repelentem z cibule či česneku. V případě pokojových rostlin s velkými listy je možné otírat listy rozpůlenou cibulí. Je to způsob jednoduchý a účinný a rostliny svými listy mohou absorbovat i živiny z cibulové šťávy.

Ne vždy se však půlka cibule hodí. V případě, že jsou lístky prostě maličké nebo chcete použít cibuli či česnek o něco elegantnějším způsobem, můžete si také jednoduše připravit postřik.

Cibulový postřik lze použít nejen na pokojové, ale také na venkovní rostliny, zeleninu nevyjímaje. Používá se především proti sviluškám a mšicím.

Příprava postřiku z cibule

Příprava postřiku z čerstvé cibule je velmi prostá, ale budete potřebovat mixér, který vám pomůže směs dobře rozmělnit. Do mixéru nalijte tolik vody, kolik čerstvé cibule a rozmixujte v jemnou kaši. Tekutinu sceďte přes jemné sítko nebo plátýnko, naplňte jí ruční rozprašovač a používejte podle potřeby.

Přidejte i feferonku

Cibulový postřik lze kombinovat i s pálivou paprikou, ta se přidává jako účinný prostředek proti housenkám a mravencům.