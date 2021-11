Pravidlo 50/30/20: Pomůže vám bezbolestně ušetřit v domácnosti. Sestavte si plán

Patříte mezi ty, které zajímá, jak lépe zacházet s rodinným rozpočtem a jak si vytvořit finanční rezervy? Používejte jednoduché a fungující pravidlo 50/30/20, které vám bude do budoucna šetřit nejen peníze, ale i zbytečné starosti.

Rodinný rozpočet je klasický plán finančního hospodaření každé domácnosti. Když si ho vytvoříte, získáte přehlednou kontrolu nad finanční situací celé rodiny a v každém případě tak snížíte možná rizika zbytečných výdajů a případného zadlužování. Najdete zdroje pro rezervy a úspory a tím pádem budete připraveni i na nečekané výdaje, které dovedou často nepříjemně zaskočit. Sociologické průzkumy dokazují, že problém vyjít s penězi má každý třetí člověk a v případě nepředvídaných výdajů má finanční problémy dokonce polovina domácností.

Začněte kontrolou pravidelných poplatků

Mnohokrát se stává, že lidé ani neví, co všechno platí, a to především u pravidelných poplatků, které roky platí. Typickým příkladem jsou různé zapomenuté pravidelné platby za služby, které nakonec stejně plně nevyužívají. Často to bývá různé předplatné, které už ani nevyužívají. Zkontrolujte, proto všechny aktuální náklady za bankovní poplatky, platby za plyn a elektřinu, připojení k internetu či mobilní tarify, ať opravdu víte, jestli platíte vše, co platit chcete. Rozhodně se vyplatí najít si na tuto aktivitu čas a v klidu se zamyslet nad všemi jednorázovými či trvalými platbami. Vezměte si k ruce bankovní výpisy a pečlivě si je projděte. Zjistěte, kde by se dalo ušetřit a které zbytečné položky je možné seškrtat. Nový rozpočet se vám bude lépe sestavovat. Když si opravdu nebudete vědět rady, můžete vždy požádat o pomoc finančního poradce, díky němuž poměrně rychle zjistíte, jak byste měli s financemi nakládat.

Zkuste výdajové pravidlo 50/20/30

Dalším krokem je sestavení plánu výdajů minimálně na další měsíc. Jak ale takový rozpočet, který by odpovídal vašim potřebám, poskládat? Odborníci doporučují vyzkoušet ověřené pravidlo nazývané 50/20/30. Je naprosto banální a jednoduché a určitě si ho zamilujete!

Základní princip

Pravidlo 50/20/30 zpopularizovala americká senátorka Elizabeth Warren svojí knihou „Ultimátní životní finanční plán“. Základem je, že váš měsíční příjem po zdanění byste měli rozdělit do třech různých skupin. Největší 50 % balík přijde na základní každoměsíční nezbytné výdaje. Dalších 30 % na vaše osobní potřeby spojené se životním stylem a zábavou. A zbylých 20 % je určeno pro finanční priority, jako jsou vytváření finanční rezervy, splácení dluhů, pojištění či spoření. K tomu, abyste se mohli držet pravidla 50/20/30 nepotřebujete nadstandardně vysoký příjem. Jeho kouzlo spočívá v tom, že představuje procentuální vodítko pro každého, nezávisle na tom, jaký je jeho plat.

50 % příjmu: pravidelné položky

Jakmile vám dorazí výplata, dejte si stranou polovinu vašich osobních či rodinných příjmů na všechno potřebné ve vašem životě. Samozřejmě je myšlena částka, která vám přijde na účet po odečtení daní. Možná se vám 50 % může zdát hodně, ale až uvidíte, co vše tato kategorie obsahuje, porozumíte, že to má smysl.



Spadají sem náklady na bydlení, a to včetně energií, vody a plynu, samozřejmě jídlo, doprava a další nezbytnosti potřebné k chodu domácnosti. Nejde ani tak o individuální položky, ale především o to, abyste vše dokázali udržet pod hranicí právě těch 50 %.

20 % příjmu: úspory a investice

Pak následuje krok, kdy odložíte stranou 20 %, které budete využívat pro vaši budoucnost. Budete tvořit jistou finanční rezervu, ideální je tak do výše tří měsíčních platů. Z těchto peněz byste měli splácet hypotéky na dům nebo ostatní další půjčky a zároveň je použít i k investování. Tuto kategorii byste měli mít zaplacenou hned poté, co pokryjete všechny pravidelné platby, a předtím, než vůbec pomyslíte na jakékoli rozmazlování se. Prostě je to váš závazek, abyste měli v budoucnu jistotu.

30 % příjmu: osobní

A teď to nejpříjemnější! Poslední skupinu tvoří všechny výdaje, které vám dělají život zábavnější. Spadá sem například účet za telefon, televizi, návštěvy kaváren, divadel a kin, permanentky na cokoliv nebo i letní rodinná dovolená a víkendové výlety. Jen to chce trošku disciplíny a nepoplést si to s první 50% kategorií. Takže třeba honosná večeře s přáteli spadá do této položky, a ne do pravidelných nákladů.

