Jak ušetřit na topení: Drobnosti, které mohou výrazně pomoci

Zdražování energií nás zaskočilo nejspíš všechny. Někdo pocítí vzrůstající ceny energií méně, ale většiny lidí se týká zdražování dost podstatně. Jak se s narůstajícími životními náklady vypořádat?

Co nás ještě čeká? Budeme mít dost financí, abychom zaplatili vytápění? Tyto otázky rozhodně nepadají jen v jedné rodině. Sice se plánuje plošné zvýšení mezd, ale v menších firmách nárůst nebude nijak markantní. Tak vznikne v domácnostech dilema, jak situaci řešit. Omezit se v jídle? Nebo vynechat oblíbené aktivity? Pojďme se podívat, kde všude se dá jednoduše ušetřit.

Zbytečně přetopeno

Mnoho rodin má v bytech či domech i 24°C, což je naprosto zbytečné, i když se vám zdá možná komfortní chodit doma jen v kraťáskách a tílku. Každý stupeň navíc vás stojí nemalé peníze. Není lepší obléct tepláky se svetrem? A věřte, že se vám složenky budou platit snáze.

21 °C je dostačující teplota pro domov. Zdroj: Yevhen Prozhyrko / Shutterstock.com

Horká vana každý den?

Jste zvyklí se každý den naložit do horké vany a relaxovat se sklenkou vína po náročném dnu? Rozmyslete si, zda je to nutné a jestli vám koupel nebude stačit jen jednou týdně. Sprcha je úspornější, co se týče spotřeby vody, a tím pádem i energie na její ohřev.

Plná varná konev? Zbytečné!

Varná konev spotřebuje mnohem méně energie, pokud ji budete naplňovat jen takovým množstvím, které doopravdy spotřebujete. Než si budete vařit vodu na čaj, odměřte si v hrníčku, v němž si pak čaj budete zalévat horkou vodou, skutečné množství vody, které potřebujete ve varné konvici ohřát.

Větrání

Větrání je samozřejmostí a nutností v každé domácnosti. Větrejte ale efektivně, aby vám nevychladly zdi. Otevřete na 10 minut okna na plno, vzduch se vymění v každém pokoji, a zdi nemají za tak krátkou dobu šanci zchladnout.

Home office

Pokud se vás týká práce z domova, vyberte si místo, kde vás to bude stát co nejméně nákladů. Postupně zjistíte, že někde v místnosti máte tepleji a využijte i denní světlo, abyste nemuseli mít zbytečně rozsvíceno během dne.

Mnoho z nás si na home office muselo zvyknout. Zdroj: Halfpoint / Shutterstock.com

Koupě nového spotřebiče

Znáte to, když už, tak už. Zrovna v tu nejnevhodnější chvíli se vám rozbije pračka a zjištění, že by oprava stála půlku nové pračky? To si raději koupíte novou a se zárukou. Vybírejte ale rozvážně! Pokud zakoupíte levnější pračku, její provoz se vám v čase může výrazně prodražit. Zaměřte se na štítky spotřebičů a dejte přednost těm v energetické třídě A, byť je prvotní investice do spotřebiče o něco vyšší.

Nezapomeňte na některé mýty

Spotřebiče ve stand-by režimu nespotřebovávají energii – není to pravda, dokonce i nabíječka, která jen „odpočívá“ v zásuvce bez připojení k telefonu spotřebuje malé množství elektřiny.

Ohřívání v mikrovlnce je více energeticky náročné než na sporáku nebotroubě – též to není pravda.

Nemělo by se neustále zhasínat – pokud se do 5 minut nebudete do místnosti vracet, raději zhasněte.

Umyj to raději v ruce! – tohle možná slýcháte od rodičů, ale dnešní úsporné myčky spotřebují na jedno mytí zhruba 10 litrů vody.

Zdroje: www.blesk.cz, www.lidovky.cz, www.express.co.uk