Jak poznáte, že máte na orchidejích roztoče, a jak se jich zbavit?

Jelikož jsou orchideje neustále v kurzu a nejspíš nějakou dobu ještě budou, určitě se vám o této nádherné květeně informace ohledně škůdců budou hodit! Jak na orchideji poznáte například roztoče?

Orchideje obývají nejeden domácí parapet. Pokaždé, když se schyluje ke květu, pěstitel má ohromnou radost, že se opět poštěstilo a nějakou dobu se bude moci kochat krásnými květy. Ale co když začne rostlina chřadnout, nebude vypadat zdravě nebo jí opadají listy? Jste ten typ, co se bude snažit za každou cenu rostlinu zachránit, anebo na to „nemáte nervy“ a raději jí zlikvidujete? Nebuďte tak radikální, občas je vcelku jednoduché rozpoznat problém a následně ho vyřešit. Alespoň to zkuste…

Roztoči, nepřítel číslo jedna

Skupina škůdců, která je příbuzná se sviluškami, z rostlin doslova vysává život. Titěrní broučci, kteří jsou velcí přibližně 0,3 mm, napadají zvláště listy, ale spokojí se i s pupeny a přízemní částí rostliny. Napadené části hnědnou a odumírají.

Svilušky, taktéž velký nepřítel

Nejčastěji tito malí pavoučci žijí na spodní straně listů a sají a sají… Po sání se na rostlince objevují malé žluté nebo bílé skvrnky, které se následně rozšíří po celém listu. Pokud napadení neobjevíte a zjistíte ho pozdě, list odpadne. Orchidej neoplývá zrovna velkým množstvím listů, takže při takové ztrátě se pozastaví její růst, občas se i stane, že rostlina zcela zaschne.

Svilušky mají žlutou až červenou barvu, jsou velcí cca 0,5 mm a jejich aktivitu na rostlině poznáte podle jemných pavučinek, pod nimiž žijí.

Pouhým okem vidíme bílé pavučinky, po zvětšení i jejich původce - svilušky. Zdroj: Shutterstock.com / Aptyp_koK

Jak se těchto škůdců zbavit

Šedé mýdlo – šedé mýdlo má dlouhou historii, můžou ho používat děti i lidé s kožními problémy. Seženete ho do 30 Kč. Roztok z tohoto mýdla je pro lidi absolutně neškodný a ani rostlinám nijak neublíží. Po aplikaci se škůdcům zalepí dýchací cesty a následně umírají. Nakrájejte si kostku šedého mýdla na menší kousky, naplňte nádobu rozprašovače vodou a kousky mýdla do něj naházejte. Dejte čas mýdlu se rozpustit, třeba přes noc. Následující den můžete vyrazit na postřik!

Cibulové slupky – roztoči nesnášejí vůni (pro někoho smrad) cibule, proto můžete zkusit rozmístit do květináče a okolo něj cibulové slupky. Nebo si lze z cibulových slupek připravit tekutý prostředek tím způsobem, že slupky naložíte do vody a 4 dny necháte louhovat. Poté stačí nastříkat na rostlinu.

Z cibulových slupek si můžete připravit postřik proti roztočům. Zdroj: profimedia.cz

Česnek – taktéž česnek roztočům moc nevoní. Nakrájejte pár stroužků česneku, naložte je do vody a nechte louhovat přes noc. Roztok zřeďte do rozprašovače 1:1 s vodou a postříkejte jím orchidej. Postřik by se měl opakovat po třech týdnech.

Jestliže je vaše kráska napadena ve velkém, je lepší ji izolovat a v nejhorším případě opravdu i zlikvidovat, aby se škůdci nepřestěhovali na sousední rostliny.

