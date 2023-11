Co raději prát v ruce? Výrobci praček ve vývoji značně pokročili a stále se objevují nové modely s takovými možnostmi naprogramování, že často i velmi delikátní prádlo a materiály lze pračce svěřit. Nicméně stále platí, že některé materiály je lepší prát v ruce. Jak na to?

Co nikdy neprat? Kůži!

S některými materiály vám pomůže pračka, jindy je nutné prát v ruce. Je tu však i oblečení, které prostě do vody nesmí.

Rozhodně nikdy neperte kožené a semišové oblečení. Kůže a semiš neboli velur čili broušená kůže jsou materiály, které je třeba očistit kartáčem, případně vlhkým hadříkem. Následně je ideální materiál suchým kouskem textile vytřít dosucha a nechat pozvolna vyschnout. Rychlým zahřátím a prudkým sušením kůže tvrdne.

Na čištění kůže lze používat mýdlovou vodu, ředěný čpavek, ocet nebo také sodu s mlékem. Pokud je kožené nebo semišové oblečení silně ušpiněné, svěřte jej raději profesionální čistírně.

Kožené a semišové nejsou jen boty a kabáty. Nezapomeňte řádně prozkoumat štítek na oblečení, který vám napoví o materiálu, ale také jak jej prát.

Ruční praní: Hlavně jemně!

Ruční praní je rozhodně vhodné pro vlněné oblečení či plédy a deky, nicméně dnes vám i každá pračka nabídne speciální program na vlnu. Důležité je materiál nedřít, neždímat a používat na něj vždy speciální prací prostředky určené pro vlněné, kašmírové, ale i obyčejné svetry. Alternativou je použití šamponu, který obsahuje lanolin, a proto vlákno neodmastí tak radikálně jako jiné čistící prostředky.

Ručně prané oděvy nechte máčet v teplé vodě s trochou šamponu zhruba čtvrt hodiny. Následně několikrát propláchněte čistou vodou za velmi jemného máchání. Nechte vodu dostatečně dlouho odtékat, abyste oděv zbavili maxima tekutiny, případně oblečení položte mezi dva ručníky a pořádně promačkejte. Přebytečná voda se vsákne do suchých ručníků a oděv mezi nimi bude možné rychleji usušit. Svetr nebo jiný pletený oděv rozprostřete a sušte na rovné ploše. Ideálně například na roštu.

Náchylné na praní jsou také krajky nebo samet. Při jejich praní záleží na tom, z jakého jsou materiálu, nicméně se doporučuje nedrhnout je, prát ve velkém množství vody a neždímat, případně jen na malé otáčky.

Můžete je tedy prát stejně jako vlněné oblečení, nicméně na samet a krajku lze obyčejně použít běžné prací prostředky, obvykle stačí malá lžička přípravku. Aby mělo oblečení po usušení pěkný tvar, žehlete ho z rubové strany. Krajky můžete překrýt pečícím papírem, aby nedošlo k poškození. Tímto způsobem se můžete postarat také o kvalitní saténové, šifonové a hedvábné oděvy.

Kvalitní vlněné a kašmírové svetry potřebují jemné zacházení i speciální prací prostředek.

Ruční praní v pračce

Je to ironie, ale i moderní pračky nabízejí program „ruční praní" a jistě si dokážete představit, co to asi znamená. I když je to program velmi jemný k vašemu prádlu, buďte opatrní v tom, co dáte vyprat.

Ručně vyráběné oblečení nebo textilní doplňky je vhodnější prát v ruce, pokud se ale z nějakého důvodu rozhodnete svěřit je pračce, otočte je narub. V tomto případě bude vyšívání, obrázek, flitry, korálky či jiné zdobení méně trpět.

V neposlední řadě pamatujte, že ideální je prát společně nejen stejné barvy, případně tmavé a světlé, ale také podobné materiály. Nutné je to v případě svetrů, delikátního oblečení a velmi vhodné je to i u džínoviny, syntetických materiálů, případně prádla určeného na vyvářku.

