Ručníky a osušky používá každý a jsou neoddělitelnou součástí každé domácnosti. Ale víte, po jaké době by se měly prát a kolik bakterií se na nich usazuje? Je to možná úplně jinak, než si myslíte. Podívejte.

Možná budete překvapeni, ale nejvíce bakterií se usazuje právě na ručnících, které jsou součástí vašeho každodenního života. Pokud je použité necháváte v koupelně, kde jsou uzavřené, pro bakterie je to ráj na Zemi. Vlhkost je pro ně ideální podmínka pro rozmnožování.

Nezbytnost v každé domácnosti

Ručníky a osušky je však velice lehké vyprat, aby se od bakterií očistily. Stačí prát na 60 °C. S touto teplotou budou bakterie spolehlivě zlikvidovány. Ovšem velmi záleží na tom, které ručníky používáte a jak jsou velké. Druhů osušek a ručníků je mnoho. Na obličej, na tělo, na ruce.

Někteří používají i speciální menší ručníky na utírání intimních partií. Proto je zásadní, abyste ručníky nikomu nepůjčovali, ani partnerovi, či rodině. Je také nutné, abyste po utření všechny mokré ručníky pečlivě rozvěsili tak, aby se dobře a co nejrychleji usušily.

Pokud nemáte sušičku, je třeba ručníky a osušky rozvěsit na teplé místo, kde proudí vzduch.

Gel nebo prášek?

Pro zahubení bakterií je potřeba také zvolit kvalitní prací prostředek. Ideální jsou gelové prací prášky a rozhodně bez přidané aviváže. Bílé ručníky po ní šednou a celkově po usušení špatně sají. Klasickému pracímu prášku se vyhněte z důvodu, že se prášek může zachytit mezi vlákny a hrozí, že se nerozpustí. S vybraným pracím gelem už je to pak hračka. Stačí jen roztřídit prádlo na barevné, bílé a tmavé a prát na 60 °C.

Jak často prát ručníky?

To samozřejmě záleží na tom, jak často a k čemu je požíváte. Ručník, kterým se normálně otíráte po sprchování, osuška na ruce, zkrátka vše, co používáte po koupání, by se mělo prát každé dva dny. Ručníky, které používáte při cvičení na otírání potu a osušky na obličej by se měly umýt hned po použití, kvůli zápachu a bakteriím, které se nachází jak v potu, tak na obličeji. Nebo když se vám na osušce objeví krev, umyjte ji ihned, jinak již nepůjde vyprat a zůstane vám na ní flek.

Ručníky je potřeba po dvou dnech používání vyprat.

Co po vyprání

Ideální pro usušení prádla je samozřejmě sušička. Ale pokud ji nemáte, vůbec nezoufejte, poslouží vám totiž jakékoliv místo, kde proudí vzduch a je teplé. Již se vám někdy stalo, že ať jste použili sebevoňavější gel, osušky nevoněly podle vašich představ a naopak se z nich linul nepříjemný zápach? Tento zápach je způsoben odumřelými kožními buňkami a pro vás je to indikátor, že byste měli prát častěji.

