Jak prát ručníky, aby neškrábaly: Vsaďte na ocet i jedlou sodu

Nesnášíte škrábavé ručníky? Není divu, měly by být hebké a stále nadýchané. Odhalíme vám tajemství prvotřídních hotelů, kterým k měkkým a příjemným ručníkům pomáhá ekologická jedlá soda.

Každý z nás touží po nádherně měkkých ručnících, do kterých se můžeme zabořit jako do peřinky. Bohužel, někdy nastane nechtěná chybička. Po vyprání bývají pak ručníky nepříjemně hrubé a tvrdé. Naštěstí je možné měkkost ručníkům navrátit a nepotřebujete k tomu žádné chemické přípravky. Postačí vám běžně dostupné ingredience.

Proč ručníky nesají a ztrácejí svou hebkost?

Měkké ručníky jsou nejen příjemné na dotek, ale zároveň chrání a zklidňují pokožku po koupeli či sprše. Proto také záleží na savosti, která vás rychle a bezpečně zbaví vlhkosti bez potřeby silného tření. Pokud jsou tedy ručníky tvrdé, nesavé a škrábavé, jsou vlastně nefunkční.

Nejčastější příčinou tvrdých a škrábavých ručníků je praní v tvrdé vodě. Zdroj: shutterstock.com

Nedělejte zbytečné chyby

Nejčastější příčinou tvrdých a škrábavých ručníků je praní v tvrdé vodě. Voda s mnoha minerály obaluje vlákna ručníku, která tak tvrdnou a ztrácejí savost.

Další chybou bývá i nevhodná péče o ručníky. Často se perou dohromady s jiným prádlem, což je značně poškozuje. Aby se ručníky řádně vypraly, potřebují mít kolem sebe dostatečný prostor. Ručníky se pak v pračce nejenže udusají, ale i špatně vyperou. Mnohokrát na nich zůstanou nečistoty i zbytky pracího prostředku. Ručníky jsou pak kvůli tomu drsné a nepříjemné. Takže se rozhodně vyhněte přecpané pračce.

Na drsné i zašlé ručníky vám postačí 120 g jedlé sody. Zdroj: shutterstock.com

Vyhněte se avivážím

Příliš velké množství pracích prostředků a aviváž nevedou k čistším a měkčím ručníkům. Je to velký omyl! Nanejvýš tím podnítíte množení bakterií a plísní a snížíte savost. V podstatě aviváž k vyprání ručníků vůbec nepotřebujete. V případě, že jste to s aviváží už přehnali, jde to napravit tak, že ručníky vyperete ještě jednou v teplejší vodě spolu s 240 ml čpavku.

Jedlá soda dá ručníkům náležitou péči

Na drsné i zašlé ručníky vám postačí 120 g jedlé sody. Odstraní špínu, zatuchlý zápach a rozvolní jednotlivá vlákna. Po vyprání ručníky dobře vytřepte a sušte je na sušáku. Jestliže využíváte sušičku, tak je před vložením do sušičky nejprve vytřepte a pečlivě napněte. Do bubnu vložte tenisáky a sušení nastavte na střední teplo. Na první pohled budou možná po vyndání tuhé, ale stačí je lehce promnout a složit. Někdo dokonce ručníky i kartáčuje.

Abyste negativní efekt změkčovadel eliminovali, přidejte po praní ještě jeden extra cyklus máchání, do něhož místo pracího prostředku přidáte 240 ml bílého octa. Zdroj: shutterstock.com

Ocet vše napraví

Možná máte zkušenost, že některá koupená změkčovadla vody vám ručníky trošku změkčila, ale jistě jste si všimli, že savost se nijak moc nezlepšila. Komerční změkčovadla totiž obsahují křemík, který absorpční vlastnosti ručníků spíše zhoršuje. Zachrání vás však ocet. Abyste negativní efekt změkčovadel eliminovali, přidejte po praní ještě jeden extra cyklus máchání, do něhož místo pracího prostředku přidáte 240 ml bílého octa. Ocet z ručníků odstraní nejen křemík, ale i přebytky pracích prostředků a mastnoty. Ručníky jsou po vyprání s octem nejen nadýchanější, ale i výborně sají.

Zdroje: www.bydlenisnu.cz, www.feminela.cz, www.damskydenik.cz