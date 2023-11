Není to žádné tajemství, že měkké ručníky vykouzlíte pomocí obyčejného octa. Víte, proč je aviváž nevhodná a jak ji octem nahradit?

Proč může být aviváž problém?

Nejen hvězda sociálních sítí Mrs.Hinch, kterou si sami pro sebe Britové korunovali na královnu úklidu, ale také naše babičky a i ty jejich měly různé fígly a na péči o textil aviváž nepotřebovaly a ani žádnou neměly.

Pokud jde o ručníky, s těmi je někdy kříž. Nebývají natolik špinavé, že bychom je museli máčet jako utěrky, nebo snad náchylné jako svetry, aby bylo nutností sušit je v rovině na stole nebo roštu. Mohlo by se tedy zdát, že zvláštní přístup nevyžadují. U ručníků jde ale nejen o jejich čistotu, důležitá je především savost. Právě o tu přicházejí, jestliže používáte do každého praní i aviváž. .

close info Malikov Aleksandr zoom_in Aviváž přidáváme obvykle do posledního máchání.

Ručníky měkké jako obláček

Mohly bychom se také rozhovořit o kvalitě ručníků dříve a dnes, gramáži materiálů a podobně, ale řešme jen jejich údržbu. Zatímco dřív si musely hospodyně vystačit s jedním nebo dvěma druhy prášku v papírové krabici, dnes pereme především v tekutých prášcích, používáme kapsle, ale také různé perličky, kartičky, ubrousky a tekuté aviváže. Praní už ale není jen o čistotě, ale také o vůni a měkkosti. Právě k tomuto účelu nám slouží aviváž a jako u všeho, i tu nadužíváme.

Vůně je pěkná, měkkost snad také, ale ručníky bohužel díky praní v aviváži ztrácejí savost, zkracuje se jejich životnost a uvnitř vlákna se zadržují také nečistoty. Řešením může být používání minimálního množství aviváže podle návodu na prostředku, ale také alternativa. Určitě vás potěší, že má jen samá plus.

close info Shutterstock zoom_in Ocet můžete používat místo aviváže.

Aviváž nahradí obyčejný ocet

Řeč je o obyčejném octu. Právě ocet je vynikající prostředek, který lze použít místo aviváže, a to z mnoha důvodů. Ocet je také změkčovač, takže se rozhodně nemusíte obávat, že by ručníky či jiné prádlo nebyly příjemné a měkké. Ocet také likviduje veškeré pachy a ač by se mohlo zdát, že má nepříjemně kyselý zápach, ten během sušení zcela vyvětrá a prádlo si zachová svěží nádech. V reklamě by řekli: „Jako prádlo sušené na čerstvém vzduchu!“

Důležité je ale nejen to. Ocet proniká hluboko do vlákna a díky tomu dochází k odstranění nečistot z nitra vláken samotných. Zároveň ocet působí také jako rozjasňovač barev, ať už jde o bílé či barevné ručníky či jiné prádlo.

V neposlední řadě má právě toto hloubkové pročištění za následek odbourání usazování prášku, ale také stop aviváže v předchozím praní. Prádlo je proto nejen vhodné pro alergiky a osoby s citlivou pokožkou, ale také pro nemluvňata, která stykem s čisticími prostředky i rezidui mohou trpět podrážděním pokožky.

Ocet je navíc také mírně antibakteriální a kyselý, takže přirozeně brání usazování vodního kamene. Navíc je také levný, všude k dostání a snad by se jen hodilo, kdyby byl také u nás ve velkých lahvích s uchem a bez obrázku znojemských okurek.

Pokud se rozhodnete ocet vyzkoušet, přidejte do nádržky na aviváž ¼ až ½ hrnku octa a použijte běžný program na praní vámi zvoleného prádla. V různých doporučeních se můžete dočíst, že se takto používá bílý ocet, nicméně náš mírně zabarvený není o nic horší a barvám ani textilu neublíží. Ba naopak.



Zdroje: oxfordmail.co.uk, tema.ceskenapady.cz